Дятловская конференция на Урале пройдет в условиях раскола

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Возложение цветов на могиле
Ряд спикеров игнорируют знаковое мероприятие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Тайна перевала Дятлова

Ежегодная дятловская конференция в Екатеринбурге впервые пройдет в условиях раскола в сообществе экспертов по теме гибели группы Дятлова — некоторые из них заявили URA.RU, что проигнорируют знаковое событие. Они основали новую организацию — межрегиональное «Общество памяти группы Игоря Дятлова».

Причиной стало недовольство работой «Фонда памяти группы Дятлова» под руководством Юрия Кунцевича, который, по их мнению, не смог инициировать уголовное дело о гибели туристов в 1959 году (именно это активисты считают своей главной целью). Их поддержали участники поиска группы Дятлова Валентин Якименко и Сергей Согрин, а также родственники погибших — сестра Дятлова Татьяна Перминова и сестра Юрия Дорошенко Ирина Рашевская.

«У фонда Кунцевича нет юридической регистрации, без нее можно разве что чаепитием заниматься, на запросы такой организации отвечать никто не будет, — объяснил URA.RU писатель Олег Архипов. — Для дальнейших усилий нужна официальная организация — только для этого мы ее создаем (документы на регистрацию уже поданы). Впоследствии будем проводить свои акции и мероприятия», — рассказал Архипов.

Адвокат Евгений Черноусов сообщил агентству, что не приедет на конференцию из-за ограничений по COVID (хотя уже поставил себе прививку). Академик Петр Бартоломей, переболевший коронавирусом и борющийся сейчас с его последствиями, заявил, что все-таки приедет на мероприятие — рассказать о своем взаимодействии с Генпрокуратурой РФ, а также объяснить позицию по созданию новой организации, если такой вопрос возникнет. Сам Кунцевич сообщил URA.RU, что конференция пройдет 2 февраля в зале ученого совета Уральского федерального университета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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