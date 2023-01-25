Военный аналитик раскрыл, каким оружием Украина могла бы выполнить угрозы Подоляка

Военный аналитик: Украина может ударить по городам России с помощью НАТО

25 января 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Самое дальнобойное оружие у Украины — это «Точка-У» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У стран НАТО есть на вооружении крылатые ракеты «Томагавк», и с их помощью можно было бы частично выполнить угрозы Украины ударить по крупнейшим городам России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Каких-то таких дальнобойных ракет, которые способны преодолевать расстояния от границ Украины до Москвы, Санкт-Петербурга, а тем более Екатеринбурга, на вооружении у Украины нет. У них есть „Точка-У“, которая бьет больше, чем на 100 км, но это не то расстояние. Но существуют ракеты типа „Томагавк“. Они могут долететь если не до Екатеринбурга, то до Нижнего Новгорода с украинской границы», — сказал Александр Михайлов. В случае удара по России таким оружием, Запад ждет незамедлительный ответный удар, отметил эксперт. Но как только первый «Томагавк» взлетит с украинской территории, гибридный конфликт НАТО превратится в реальный. Это будет та красная линия, после которой последуют удары, возможно, стратегическими вооружениями по территории НАТО, вероятно, в Восточной Европе, потому что американцы никогда не рискнут ничего запустить со своей территории», — сказал Александр Михайлов. По его мнению, несмотря на поддержку Украины, США не решатся на запуск «Томагавков». «Это не скроешь от нашей разведки. Чтобы американцы попробовали какими-то левыми „Томагавками“ ударить украинскими руками — такого быть не может. Это слишком серьезные вооружения. За ними последуют мероприятия, уже граничащие с применением термоядерных вооружений с нашей стороны. Такие ракеты несут непосредственную угрозу центрам принятия военно-политических решений, столице нашей Родины. Эта красная линия, которую никто не перейдет. Эти ракеты есть на территории ряда стран НАТО, но их обслуживают исключительно американские специалисты, и решение об их применении можно получить только в Вашингтоне, а он не хочет ядерной воды с Россией», — заключил аналитик. Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил ударить по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. Депутат Госдумы Максим Иванов назвал это заявление истерикой «загнанных в угол шакалов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У стран НАТО есть на вооружении крылатые ракеты «Томагавк», и с их помощью можно было бы частично выполнить угрозы Украины ударить по крупнейшим городам России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Каких-то таких дальнобойных ракет, которые способны преодолевать расстояния от границ Украины до Москвы, Санкт-Петербурга, а тем более Екатеринбурга, на вооружении у Украины нет. У них есть „Точка-У“, которая бьет больше, чем на 100 км, но это не то расстояние. Но существуют ракеты типа „Томагавк“. Они могут долететь если не до Екатеринбурга, то до Нижнего Новгорода с украинской границы», — сказал Александр Михайлов. В случае удара по России таким оружием, Запад ждет незамедлительный ответный удар, отметил эксперт. Но как только первый «Томагавк» взлетит с украинской территории, гибридный конфликт НАТО превратится в реальный. Это будет та красная линия, после которой последуют удары, возможно, стратегическими вооружениями по территории НАТО, вероятно, в Восточной Европе, потому что американцы никогда не рискнут ничего запустить со своей территории», — сказал Александр Михайлов. По его мнению, несмотря на поддержку Украины, США не решатся на запуск «Томагавков». «Это не скроешь от нашей разведки. Чтобы американцы попробовали какими-то левыми „Томагавками“ ударить украинскими руками — такого быть не может. Это слишком серьезные вооружения. За ними последуют мероприятия, уже граничащие с применением термоядерных вооружений с нашей стороны. Такие ракеты несут непосредственную угрозу центрам принятия военно-политических решений, столице нашей Родины. Эта красная линия, которую никто не перейдет. Эти ракеты есть на территории ряда стран НАТО, но их обслуживают исключительно американские специалисты, и решение об их применении можно получить только в Вашингтоне, а он не хочет ядерной воды с Россией», — заключил аналитик. Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил ударить по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. Депутат Госдумы Максим Иванов назвал это заявление истерикой «загнанных в угол шакалов».