Песков: Россия не видит дипломатического выхода из конфликта на Украине

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Марафон
Песков оценил вероятность переговоров Киева и Москвы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле не видят дипломатического выхода из конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Украины сейчас не просматривается», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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В Кремле не видят дипломатического выхода из конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Украины сейчас не просматривается», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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