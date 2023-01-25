Песков: Россия не видит дипломатического выхода из конфликта на Украине

Песков оценил вероятность переговоров Киева и Москвы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле не видят дипломатического выхода из конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Украины сейчас не просматривается», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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