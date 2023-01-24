24 января 2023

«Сургутнефтегаз» впервые с начала пандемии коронавируса откроет санатории на Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутнефтегаз» откроет санатории на Черном море Фото:

«Сургутнефтегаз» после длительного перерыва открывает санатории оздоровительного треста «Сургут», принадлежащие предприятию: «Лермонтово», «Нефтяник Сибири» и детскую здравницу «Юный нефтяник». Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Можно сказать точно, что в 2023 году наши сотрудники смогут отдохнуть на Черноморском побережье в санаториях „Сургутнефтегаза“, даты их открытия, стоимость и условия приобретения путевок пока уточняются. В Сургуте у желающих будет возможность поправить здоровье в санатории „Кедровый лог“, где можно взять курсовку без оплаты проживания и ходить на процедуры в свободное время», — прокомментировала пресс-служба.

Также в социальных сетях «Сургутнефтегаза» появился список санаториев для самостоятельного бронирования, за отдых в которых нефтяникам выплачивают денежную компенсацию. Редакция URA.RU направила запрос для уточнения условий корпоративного отдыха, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники продают путевки в неработающий санаторий «Сургутнефтегаза» «Кедровый лог». В самой здравнице сообщили, что санаторий закрыт и путевки пока не продают.

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«Сургутнефтегаз» после длительного перерыва открывает санатории оздоровительного треста «Сургут», принадлежащие предприятию: «Лермонтово», «Нефтяник Сибири» и детскую здравницу «Юный нефтяник». Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе предприятия. «Можно сказать точно, что в 2023 году наши сотрудники смогут отдохнуть на Черноморском побережье в санаториях „Сургутнефтегаза“, даты их открытия, стоимость и условия приобретения путевок пока уточняются. В Сургуте у желающих будет возможность поправить здоровье в санатории „Кедровый лог“, где можно взять курсовку без оплаты проживания и ходить на процедуры в свободное время», — прокомментировала пресс-служба. Также в социальных сетях «Сургутнефтегаза» появился список санаториев для самостоятельного бронирования, за отдых в которых нефтяникам выплачивают денежную компенсацию. Редакция URA.RU направила запрос для уточнения условий корпоративного отдыха, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники продают путевки в неработающий санаторий «Сургутнефтегаза» «Кедровый лог». В самой здравнице сообщили, что санаторий закрыт и путевки пока не продают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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