«Сургутнефтегаз» впервые с начала пандемии коронавируса откроет санатории на Черном море

25 января 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

«Сургутнефтегаз» откроет санатории на Черном море Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU «Сургутнефтегаз» после длительного перерыва открывает санатории оздоровительного треста «Сургут», принадлежащие предприятию: «Лермонтово», «Нефтяник Сибири» и детскую здравницу «Юный нефтяник». Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе предприятия. «Можно сказать точно, что в 2023 году наши сотрудники смогут отдохнуть на Черноморском побережье в санаториях „Сургутнефтегаза“, даты их открытия, стоимость и условия приобретения путевок пока уточняются. В Сургуте у желающих будет возможность поправить здоровье в санатории „Кедровый лог“, где можно взять курсовку без оплаты проживания и ходить на процедуры в свободное время», — прокомментировала пресс-служба. Также в социальных сетях «Сургутнефтегаза» появился список санаториев для самостоятельного бронирования, за отдых в которых нефтяникам выплачивают денежную компенсацию. Редакция URA.RU направила запрос для уточнения условий корпоративного отдыха, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники продают путевки в неработающий санаторий «Сургутнефтегаза» «Кедровый лог». В самой здравнице сообщили, что санаторий закрыт и путевки пока не продают.

«Сургутнефтегаз» после длительного перерыва открывает санатории оздоровительного треста «Сургут», принадлежащие предприятию: «Лермонтово», «Нефтяник Сибири» и детскую здравницу «Юный нефтяник». Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе предприятия. «Можно сказать точно, что в 2023 году наши сотрудники смогут отдохнуть на Черноморском побережье в санаториях „Сургутнефтегаза“, даты их открытия, стоимость и условия приобретения путевок пока уточняются. В Сургуте у желающих будет возможность поправить здоровье в санатории „Кедровый лог“, где можно взять курсовку без оплаты проживания и ходить на процедуры в свободное время», — прокомментировала пресс-служба. Также в социальных сетях «Сургутнефтегаза» появился список санаториев для самостоятельного бронирования, за отдых в которых нефтяникам выплачивают денежную компенсацию. Редакция URA.RU направила запрос для уточнения условий корпоративного отдыха, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники продают путевки в неработающий санаторий «Сургутнефтегаза» «Кедровый лог». В самой здравнице сообщили, что санаторий закрыт и путевки пока не продают.