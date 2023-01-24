Для борьбы с коррупцией чиновникам ЯНАО разъяснят термин «личная заинтересованность»

25 января 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Кандидатам на госслужбу будут разъяснять термины «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В селе Красноселькуп (ЯНАО) в рамках противодействия коррупции кандидатам на госслужбу будут разъяснять термины «конфликт интересов» и «личная заинтересованность». Об сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте администрации. «План работы лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений. <…> Организация разъяснения содержания понятий „конфликт интересов“ и „личная заинтересованность“ на муниципальной службе, порядка уведомления о возникшей личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», — говорится в сообщении. Также новым сотрудникам муниципалитета будут разъяснять запреты и ограничения, которые установлены для профилактики коррупции. Помимо этого, им расскажут о порядке действий при получении ценного подарка, следует из документа. Ранее URA.RU сообщало, что в деле о взяточничестве чиновников из ЯНАО появились новые эпизоды. На незаконно полученные средства они покупали элитную недвижимость.

В селе Красноселькуп (ЯНАО) в рамках противодействия коррупции кандидатам на госслужбу будут разъяснять термины «конфликт интересов» и «личная заинтересованность». Об сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте администрации. «План работы лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений. <…> Организация разъяснения содержания понятий „конфликт интересов“ и „личная заинтересованность“ на муниципальной службе, порядка уведомления о возникшей личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», — говорится в сообщении. Также новым сотрудникам муниципалитета будут разъяснять запреты и ограничения, которые установлены для профилактики коррупции. Помимо этого, им расскажут о порядке действий при получении ценного подарка, следует из документа. Ранее URA.RU сообщало, что в деле о взяточничестве чиновников из ЯНАО появились новые эпизоды. На незаконно полученные средства они покупали элитную недвижимость.