24 января 2023

Омбудсмен ХМАО извинилась перед ветеранами за волокиту врачей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лица. Сургут, стребкова наталья
Наталья Стребкова извинилась за отсутствие реабилитации льготных категорий населения Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в ходе рабочей поездки в Нижневартовск провела встречу с ветеранами военных действий и семьями военнослужащих, на которой извинилась за волокиту врачей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи.

«Я приношу извинения за действия медицинских работников, которые допускают волокиту при назначении реабилитации льготным категориям», — отметила Наталья Стребкова. Она проведет совещание с депздравом и депсоцразвития по вопросу бумажной волокиты и лишних справок, которые нужно собрать льготникам для получения реабилитации в медцентре

Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин поручил разработать программу по реабилитации участников спецоперации на Украине. Будет разработана комплексная программа, направленная на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в ходе рабочей поездки в Нижневартовск провела встречу с ветеранами военных действий и семьями военнослужащих, на которой извинилась за волокиту врачей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи. «Я приношу извинения за действия медицинских работников, которые допускают волокиту при назначении реабилитации льготным категориям», — отметила Наталья Стребкова. Она проведет совещание с депздравом и депсоцразвития по вопросу бумажной волокиты и лишних справок, которые нужно собрать льготникам для получения реабилитации в медцентре Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин поручил разработать программу по реабилитации участников спецоперации на Украине. Будет разработана комплексная программа, направленная на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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