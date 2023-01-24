Омбудсмен ХМАО извинилась перед ветеранами за волокиту врачей

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в ходе рабочей поездки в Нижневартовск провела встречу с ветеранами военных действий и семьями военнослужащих, на которой извинилась за волокиту врачей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи.
«Я приношу извинения за действия медицинских работников, которые допускают волокиту при назначении реабилитации льготным категориям», — отметила Наталья Стребкова. Она проведет совещание с депздравом и депсоцразвития по вопросу бумажной волокиты и лишних справок, которые нужно собрать льготникам для получения реабилитации в медцентре
Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин поручил разработать программу по реабилитации участников спецоперации на Украине. Будет разработана комплексная программа, направленная на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей.
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