Омбудсмен ХМАО извинилась перед ветеранами за волокиту врачей

25 января 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Наталья Стребкова извинилась за отсутствие реабилитации льготных категорий населения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в ходе рабочей поездки в Нижневартовск провела встречу с ветеранами военных действий и семьями военнослужащих, на которой извинилась за волокиту врачей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи. «Я приношу извинения за действия медицинских работников, которые допускают волокиту при назначении реабилитации льготным категориям», — отметила Наталья Стребкова. Она проведет совещание с депздравом и депсоцразвития по вопросу бумажной волокиты и лишних справок, которые нужно собрать льготникам для получения реабилитации в медцентре Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин поручил разработать программу по реабилитации участников спецоперации на Украине. Будет разработана комплексная программа, направленная на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей.

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова в ходе рабочей поездки в Нижневартовск провела встречу с ветеранами военных действий и семьями военнослужащих, на которой извинилась за волокиту врачей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи. «Я приношу извинения за действия медицинских работников, которые допускают волокиту при назначении реабилитации льготным категориям», — отметила Наталья Стребкова. Она проведет совещание с депздравом и депсоцразвития по вопросу бумажной волокиты и лишних справок, которые нужно собрать льготникам для получения реабилитации в медцентре Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин поручил разработать программу по реабилитации участников спецоперации на Украине. Будет разработана комплексная программа, направленная на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей.