Пермякам предлагают съездить в Дагестан на автобусе в майские праздники

Пермские турфирмы начали активно продавать туры из Перми на майские праздники. В этом году много предложений по турам в Дагестан — в прошлом году это направление стало популярно.
«„Огни и горы Дагестана“ — новая, прекрасная экскурсионная программа, включающая в себя проезд из Перми. Вы сможете посмотреть все самые главные достопримечательности Дагестана и погрузиться в незабываемую атмосферу местного колорита», — сказано в предложении от пермской турфирмы «Акапулько».
Тур стартует 6 мая из Перми на автобусе. Всего программа рассчитана на 9 дней. Путевка «Все включено» с проживанием, питанием и экскурсиями обойдется в 23 500 рублей с человека. В пермских турагентствах можно найти туры в Дагестан и на более раннее время — март, апрель. Также, из Перми можно приобрести тур «выходного дня» в Дагестан, рассчитанный на три дня с перелетом. Стоимость таких выходных — от 30 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турагенты призывают пермяков уже сейчас позаботиться об отдыхе летом. Сейчас открыто раннее бронирование с маленькими предоплатами за тур.
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