Пермякам предлагают съездить в Дагестан на автобусе в майские праздники

25 января 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Пермякам предлагают отправиться на Кавказ на автобусе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермские турфирмы начали активно продавать туры из Перми на майские праздники. В этом году много предложений по турам в Дагестан — в прошлом году это направление стало популярно. «„Огни и горы Дагестана“ — новая, прекрасная экскурсионная программа, включающая в себя проезд из Перми. Вы сможете посмотреть все самые главные достопримечательности Дагестана и погрузиться в незабываемую атмосферу местного колорита», — сказано в предложении от пермской турфирмы «Акапулько». Тур стартует 6 мая из Перми на автобусе. Всего программа рассчитана на 9 дней. Путевка «Все включено» с проживанием, питанием и экскурсиями обойдется в 23 500 рублей с человека. В пермских турагентствах можно найти туры в Дагестан и на более раннее время — март, апрель. Также, из Перми можно приобрести тур «выходного дня» в Дагестан, рассчитанный на три дня с перелетом. Стоимость таких выходных — от 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турагенты призывают пермяков уже сейчас позаботиться об отдыхе летом. Сейчас открыто раннее бронирование с маленькими предоплатами за тур.

Пермские турфирмы начали активно продавать туры из Перми на майские праздники. В этом году много предложений по турам в Дагестан — в прошлом году это направление стало популярно. «„Огни и горы Дагестана“ — новая, прекрасная экскурсионная программа, включающая в себя проезд из Перми. Вы сможете посмотреть все самые главные достопримечательности Дагестана и погрузиться в незабываемую атмосферу местного колорита», — сказано в предложении от пермской турфирмы «Акапулько». Тур стартует 6 мая из Перми на автобусе. Всего программа рассчитана на 9 дней. Путевка «Все включено» с проживанием, питанием и экскурсиями обойдется в 23 500 рублей с человека. В пермских турагентствах можно найти туры в Дагестан и на более раннее время — март, апрель. Также, из Перми можно приобрести тур «выходного дня» в Дагестан, рассчитанный на три дня с перелетом. Стоимость таких выходных — от 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турагенты призывают пермяков уже сейчас позаботиться об отдыхе летом. Сейчас открыто раннее бронирование с маленькими предоплатами за тур.