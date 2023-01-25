В Японии задумались о бессмысленности поддержки Зеленского

Экс-премьер Японии назвал немыслимым проигрыш России в конфликте на Украине

25 января 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Есиро Мори призвал задуматься о спонсировании Украины оружием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не может проиграть в конфликте на Украине, поэтому Западу не стоит так много вкладывать в поддержку Киева. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Есиро Мори. «Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет», — заявил Мори на встрече в Токио. Его слова цитирует японское агентство 47News . Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 24 января 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит танки Leopard 2 в ближайшее время. Идея о поставках Украине немецких танков Leopard провальная по технологическим причинам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводить RT.

Россия не может проиграть в конфликте на Украине, поэтому Западу не стоит так много вкладывать в поддержку Киева. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Есиро Мори. «Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет», — заявил Мори на встрече в Токио. Его слова цитирует японское агентство 47News. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 24 января 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит танки Leopard 2 в ближайшее время. Идея о поставках Украине немецких танков Leopard провальная по технологическим причинам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводить RT.