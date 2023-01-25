Захарова: США втягивают Европу в большую войну

США, для поддерживания собственной экономики, втягивают Европу в большую войну. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
«Неужели они не понимают, что США втягивают Европу в большую войну? Зачем? Да потому что никаких иных ресурсов для обеспечения доллара у Вашингтона уже давно нет», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Она также добавила, что в прошлом США экономически поддерживали развязывание двух мировых войн. В конце своего поста Захарова призвала стран Европы очнуться от летаргического сна.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, одной целью начала боевых действий было недопущение расширения НАТО на восток. Однако после 24 февраля Финляндия и Швеция подали свою заявку на членство в альянсе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет военные меры на своей стороне границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.
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США, для поддерживания собственной экономики, втягивают Европу в большую войну. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. «Неужели они не понимают, что США втягивают Европу в большую войну? Зачем? Да потому что никаких иных ресурсов для обеспечения доллара у Вашингтона уже давно нет», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также добавила, что в прошлом США экономически поддерживали развязывание двух мировых войн. В конце своего поста Захарова призвала стран Европы очнуться от летаргического сна. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, одной целью начала боевых действий было недопущение расширения НАТО на восток. Однако после 24 февраля Финляндия и Швеция подали свою заявку на членство в альянсе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет военные меры на своей стороне границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.