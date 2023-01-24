24 января 2023

Житель Тюменской области погиб на спецоперации

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, смерть, гроб, похороны, солдат
Олега Клюкина похоронили в Нижней Тавде (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Нижняя Тавда (Тюменская область) простились с 25-летним Олегом Клюкиным, погибшим в ходе спецоперации и посмертно приставленным к госнаграде. Об этом в своем telegram-канале написал глава района Валерий Борисов.

«Сегодня в селе Нижняя Тавда был похоронен Клюкин Олег, ему было всего 25 лет. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО, удостоен государственной награды Российской Федерации», — написал глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов в своем telegram-канале.

Олег Клюкин посмертно был награжден медалью «За отвагу». Ранее URA.RU писало и о других тюменцах, проявивших героизм в ходе спецоперации. В частности, медаль «За боевые заслуги» была вручена тоболяку Василию Малюгину.

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В селе Нижняя Тавда (Тюменская область) простились с 25-летним Олегом Клюкиным, погибшим в ходе спецоперации и посмертно приставленным к госнаграде. Об этом в своем telegram-канале написал глава района Валерий Борисов. «Сегодня в селе Нижняя Тавда был похоронен Клюкин Олег, ему было всего 25 лет. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО, удостоен государственной награды Российской Федерации», — написал глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов в своем telegram-канале. Олег Клюкин посмертно был награжден медалью «За отвагу». Ранее URA.RU писало и о других тюменцах, проявивших героизм в ходе спецоперации. В частности, медаль «За боевые заслуги» была вручена тоболяку Василию Малюгину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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