Житель Тюменской области погиб на спецоперации

Олега Клюкина похоронили в Нижней Тавде (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В селе Нижняя Тавда (Тюменская область) простились с 25-летним Олегом Клюкиным, погибшим в ходе спецоперации и посмертно приставленным к госнаграде. Об этом в своем telegram-канале написал глава района Валерий Борисов.

«Сегодня в селе Нижняя Тавда был похоронен Клюкин Олег, ему было всего 25 лет. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО, удостоен государственной награды Российской Федерации», — написал глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов в своем telegram-канале.

Олег Клюкин посмертно был награжден медалью «За отвагу». Ранее URA.RU писало и о других тюменцах, проявивших героизм в ходе спецоперации. В частности, медаль «За боевые заслуги» была вручена тоболяку Василию Малюгину.