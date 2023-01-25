Коллекция зажигалок обошлась Симановскому почти в 23 миллиона рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В екатеринбургском музее Владимира Высоцкого презентовали коллекцию зажигалок, которая активно пополнялась певцом во времена его заграничных поездок. Уникальные экспонаты удалось заполучить благодаря меценату и бизнесмену Андрею Симановскому, который приобрел зажигалки на «Екатерининской ассамблее» в 2021 году. Владелец БЦ «Высоцкий» Андрей Гавриловский вместе с меценатом презентовал коллекцию общественности.

«Андрей Моисеевич внес огромный вклад в создание музея и формирование его коллекции. Купленные им тогда на аукционе зажигалки — ценнейший экспонат. Это настоящие произведения искусства, выполненные мировыми ювелирными домами, такими как Cartier, S. T. Dupont и так далее. Нигде больше, кроме как в музее, вы их не увидите», — пояснил URA.RU создатель музея бизнесмен Андрей Гавриловский. Все предметы были переданы в хранилище фонда безвозмездно и стали венцом экспозиции.

Сын советского певца Никита Высоцкий публично поблагодарил Андрея Симановского за передачу коллекции зажигалок в музей. «Мы выставили лот — зажигалки, которые принадлежали моему отцу, которые после его смерти забрал к себе мой дед. Андрей Симановский выкупил, и эти деньги пошли на помощь детям», — пояснили сын Высоцкого.

В ответном слове Симановский признался: «Мне Высоцкий дал все — в его песнях сконцентрирована энергия, и когда мне ее не хватало, я слушал его. Конечно, мне очень приятно, что через Никиту Владимировича я чувствую Высоцкого». Меценат Андрей Симановский купил набор зажигалок на «Екатерининской ассамблее» за 22,4 млн рублей в 2021 году. Все выставленные на аукцион предметы были произведены в период с 1940-х по 1970-е годы в Англии, Франции, Германии и Японии. Деньги с продажи памятных вещей были отправлены на благотворительность.

По всей стране 25 января музеи имени певца Владимира Высоцкого ощущают ажиотаж — в этот день поклонники отправляются почтить память артиста. В этом году президент России Владимир Путин, который любит и знает творчество Высоцкого, также посетил музей в честь артиста, где посмотрел фильм «Спасибо, что живой».

Именно эту коллекцию приобрел в 2021 году меценат Гавриловский Фото: корреспондент URA.RU

На презентации нового зала приехали министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, меценат Андрей Симановский и бизнесмен Андрей Гавриловский Фото предоставлено организаторами мероприятия

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU