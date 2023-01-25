Шольц распереживался после решения о танках Leopard для Киева

После разрешения по отправке Украине немецких танков Leopard 2 правительство Германии будет следить, чтобы Североатлантический альянс не стал стороной российско-украинского конфликта. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего выступления перед немецким парламентом.
«Правительство ФРГ продолжит следить за тем, чтобы НАТО не стала стороной конфликта на Украине», — сказал Олаф Шольц в ходе своего выступления, отметив, что подобной эскалации следует избегать. Слова канцлера ФРГ передает немецкое издание ZDF.
Ранее Германия официально заявила, что отправит Украине 14 своих танков Leopard 2. Страна также разрешила странам-партнерам отправлять Киеву танки. Решение о поставках танков украинской стороне немецкое правительство принимало около месяца. По словам представителя Минобороны ФРГ, обучение украинских солдат управлению танками начнется в январе—феврале, отмечает RT.
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После разрешения по отправке Украине немецких танков Leopard 2 правительство Германии будет следить, чтобы Североатлантический альянс не стал стороной российско-украинского конфликта. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего выступления перед немецким парламентом. «Правительство ФРГ продолжит следить за тем, чтобы НАТО не стала стороной конфликта на Украине», — сказал Олаф Шольц в ходе своего выступления, отметив, что подобной эскалации следует избегать. Слова канцлера ФРГ передает немецкое издание ZDF. Ранее Германия официально заявила, что отправит Украине 14 своих танков Leopard 2. Страна также разрешила странам-партнерам отправлять Киеву танки. Решение о поставках танков украинской стороне немецкое правительство принимало около месяца. По словам представителя Минобороны ФРГ, обучение украинских солдат управлению танками начнется в январе—феврале, отмечает RT.