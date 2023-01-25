Депутат Госдумы Белик предрек крах экономики Европы из-за танков для Украины

26 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Из-за поставки танков Германии придется покупать дорогие американские энергоресурсы, сказал Дмитрий Белик Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейская экономика рискует развалиться после решения Германии о поставках танков Leopard 2 для Украины. Теперь им придется отказаться от российских энергоресурсов в пользу дорогих американских. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Своим согласием на поставку танков Германия связала себя по рукам и ногам, поставив жирную точку на экономике ЕС. США, по сути, проводит экономическое порабощение Европы, так что миф о сильной европейской промышленности тает на глазах. Если принять во внимание энергокризис, то Германии придется пойти на вредную в экономическом плане стратегию закупки энергоресурсов у Штатов. Так что вполне возможно, что каркас европейской экономики, коим была ФРГ, попросту сломается», — сказал Дмитрий Белик. Депутат подчеркнул, что, несмотря на то, что ключевые решения принимает Вашингтон, отвечать за их последствия придется канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. «Берлин сопротивлялся поставкам, не желая погружаться в конфликт, тем более что не имеет сильной армии. В Германии думали, размышляли, подсчитывали убытки в собственной экономике и проблемы в бундесвере из-за опустошения арсеналов. Но американский диктат заставил Шольца поступать так, как нужно США. Вот только решение принимает Вашингтон, а отвечать в случае чего придется господину канцлеру, о чьих колебаниях с поставками никто не вспомнит», — отметил собеседник агентства. По его словам, Германия постепенно превратилась в полностью зависимую страну. «Со времен действия плана Маршалла и по сегодня Германия все прочнее погружалась в вассалитет Вашингтона. Это касается и экономики, и военного присутствия, и других аспектов. Так, ряд крупнейших немецких компаний контролируются инвесторами из-за океана, а на немецкой территории находятся американские ядерные боеголовки. Германия сдалась под давлением США. Это показательный случай, когда государство с развитой рыночной экономикой, достаточной инфраструктурой и высококвалифицированной рабочей силой превращено Штатами в зависимую и безвольную страну», — добавил Белик. Ранее Германия официально заявила, что отправит Украине 14 своих танков Leopard 2. Также она дала разрешение на поставки странам-партнерам. На принятие этого решения Берлину потребовалось около месяца. Шольц заявил, что будет следить за тем, чтобы НАТО не стала стороной в украинском конфликте, и подобной эскалации стоит избегать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейская экономика рискует развалиться после решения Германии о поставках танков Leopard 2 для Украины. Теперь им придется отказаться от российских энергоресурсов в пользу дорогих американских. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Своим согласием на поставку танков Германия связала себя по рукам и ногам, поставив жирную точку на экономике ЕС. США, по сути, проводит экономическое порабощение Европы, так что миф о сильной европейской промышленности тает на глазах. Если принять во внимание энергокризис, то Германии придется пойти на вредную в экономическом плане стратегию закупки энергоресурсов у Штатов. Так что вполне возможно, что каркас европейской экономики, коим была ФРГ, попросту сломается», — сказал Дмитрий Белик. Депутат подчеркнул, что, несмотря на то, что ключевые решения принимает Вашингтон, отвечать за их последствия придется канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. «Берлин сопротивлялся поставкам, не желая погружаться в конфликт, тем более что не имеет сильной армии. В Германии думали, размышляли, подсчитывали убытки в собственной экономике и проблемы в бундесвере из-за опустошения арсеналов. Но американский диктат заставил Шольца поступать так, как нужно США. Вот только решение принимает Вашингтон, а отвечать в случае чего придется господину канцлеру, о чьих колебаниях с поставками никто не вспомнит», — отметил собеседник агентства. По его словам, Германия постепенно превратилась в полностью зависимую страну. «Со времен действия плана Маршалла и по сегодня Германия все прочнее погружалась в вассалитет Вашингтона. Это касается и экономики, и военного присутствия, и других аспектов. Так, ряд крупнейших немецких компаний контролируются инвесторами из-за океана, а на немецкой территории находятся американские ядерные боеголовки. Германия сдалась под давлением США. Это показательный случай, когда государство с развитой рыночной экономикой, достаточной инфраструктурой и высококвалифицированной рабочей силой превращено Штатами в зависимую и безвольную страну», — добавил Белик. Ранее Германия официально заявила, что отправит Украине 14 своих танков Leopard 2. Также она дала разрешение на поставки странам-партнерам. На принятие этого решения Берлину потребовалось около месяца. Шольц заявил, что будет следить за тем, чтобы НАТО не стала стороной в украинском конфликте, и подобной эскалации стоит избегать.