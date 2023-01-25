Суд арестовал жителя ХМАО, напавшего на врача

Напавший на врача житель Мегиона был арестован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд назначил жителю Мегиона, который в больнице напал с ножницами на врача, меру пресечения в виде ареста на время следствия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Человек был сильно пьяный, случилась так называемая белая горячка. Сейчас он находится под арестом, ведется расследование уголовного дела», — сказали в следственном комитете. Изначально его доставили в больницу с улицы с подозрением на обморожение.

Также в день происшествия в больнице произошел другой эпизод, в котором нетрезвый пациент напал на охранника и сломал ему нос. В следственном комитете уточнили, что им занимается полиция. В пресс-службе УМВД по ХМАО был направлен запрос, там пообещали уточнить информацию.

Ранее URA.RU писало, что после нападения пьяного пациента на врача в больнице Мегиона следственный комитет возбудил уголовное дело. После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ход следствия на личный контроль.