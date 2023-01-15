Глава СКР Бастрыкин заинтересовался нападением на врачей в ХМАО

15 января 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил доложить о нападении на врачей в Мегионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход следствия по делу о нападении на врачей в Мегионе. Об этом сообщается в telegram-канале «Следком». «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил доложить о происшествии в одной из больниц ХМАО. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что 14 января в приемном покое Мегионской горбольницы пациент, вооруженный ножницами, напал на медперсонал. Он был обезврежен прибывшими по вызову сотрудниками полиции. В ходе следственных действий было установлено, что нападавшим оказался 31-летний гражданин соседнего государства, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход следствия по делу о нападении на врачей в Мегионе. Об этом сообщается в telegram-канале «Следком». «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил доложить о происшествии в одной из больниц ХМАО. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что 14 января в приемном покое Мегионской горбольницы пациент, вооруженный ножницами, напал на медперсонал. Он был обезврежен прибывшими по вызову сотрудниками полиции. В ходе следственных действий было установлено, что нападавшим оказался 31-летний гражданин соседнего государства, по факту нападения возбуждено уголовное дело.