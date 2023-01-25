Шольц пообещал не отправлять солдат на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких солдат на Украину для участия в боевых действиях с Россией. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед парламентом ФРГ.
«Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину ни сейчас, ни в будущем», — сказал Олаф Шольц, выступая перед парламентом. Слова канцлера ФРГ передает немецкое издание ZDF.
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Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких солдат на Украину для участия в боевых действиях с Россией. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед парламентом ФРГ. «Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину ни сейчас, ни в будущем», — сказал Олаф Шольц, выступая перед парламентом. Слова канцлера ФРГ передает немецкое издание ZDF. Ранее Германия приняла решение передать Украине 14 танков Leopard 2 и разрешить передавать Киеву свою технику странам-партнерам. В Кремле такую идею западных стран назвали провальной, сообщает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что подобная помощь Запада Украине не помешает российским военным достичь своих целей в ходе спецоперации, отмечает «Национальная служба новостей».