Шольц пообещал не отправлять солдат на Украину 25 января 2023 в 18:05 Размер текста - 17 + Немецкие солдаты не будут принимать участие в боевых действиях на Украине, заявил Шольц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких солдат на Украину для участия в боевых действиях с Россией. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед парламентом ФРГ. «Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину ни сейчас, ни в будущем», — сказал Олаф Шольц, выступая перед парламентом. Слова канцлера ФРГ передает немецкое издание ZDF. Ранее Германия приняла решение передать Украине 14 танков Leopard 2 и разрешить передавать Киеву свою технику странам-партнерам. В Кремле такую идею западных стран назвали провальной, сообщает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что подобная помощь Запада Украине не помешает российским военным достичь своих целей в ходе спецоперации, отмечает «Национальная служба новостей». Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких солдат на Украину для участия в боевых действиях с Россией. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед парламентом ФРГ. «Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину ни сейчас, ни в будущем», — сказал Олаф Шольц, выступая перед парламентом. Слова канцлера ФРГ передает немецкое издание ZDF. Ранее Германия приняла решение передать Украине 14 танков Leopard 2 и разрешить передавать Киеву свою технику странам-партнерам. В Кремле такую идею западных стран назвали провальной, сообщает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что подобная помощь Запада Украине не помешает российским военным достичь своих целей в ходе спецоперации, отмечает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям