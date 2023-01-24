Власти ЯНАО рассказали, куда потратят деньги, выделенные Росмолодежью

Власти ЯНАО потратят средства, выделенные Росмолодежью, на ремонты молодежных центров, обучение кадров и проведение мероприятий для молодежи. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.
«17 427 700 рублей направят на проведение капитального ремонта в молцентрах Салехарда и Муравленко и реализацию окружных мероприятий. 13,8 миллиона рублей федерального гранта будут направлены на ремонт „Окружного молодежного центра“ в Салехарде и обеспечение современным оборудованием „Многофункционального клуба молодежных инициатив“ в Муравленко», — говорится в сообщении.
Почти четыре миллиона будут потрачены на подготовку квалифицированных кадров для работы с молодежью. Также деньги пойдут на реализацию 10 проектов арт-резиденций Салехарда и Ноябрьска.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов попросил президента России Владимира Путина поддержать молодежные проекты. Он отметил, что необходимо выстроить единую систему работы Росмолодежи, министерства науки и заинтересованных ведомств.
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Власти ЯНАО потратят средства, выделенные Росмолодежью, на ремонты молодежных центров, обучение кадров и проведение мероприятий для молодежи. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «17 427 700 рублей направят на проведение капитального ремонта в молцентрах Салехарда и Муравленко и реализацию окружных мероприятий. 13,8 миллиона рублей федерального гранта будут направлены на ремонт „Окружного молодежного центра“ в Салехарде и обеспечение современным оборудованием „Многофункционального клуба молодежных инициатив“ в Муравленко», — говорится в сообщении. Почти четыре миллиона будут потрачены на подготовку квалифицированных кадров для работы с молодежью. Также деньги пойдут на реализацию 10 проектов арт-резиденций Салехарда и Ноябрьска. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов попросил президента России Владимира Путина поддержать молодежные проекты. Он отметил, что необходимо выстроить единую систему работы Росмолодежи, министерства науки и заинтересованных ведомств.