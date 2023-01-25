В Госдуме призвали лишить гражданства Слепакова за его песню о гибели солдат на Украине

25 января 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Семена Слепакова следует признать иноагентом, считает депутат Госдумы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU За песню комика Семена Слепакова, в которой делается акцент на гибели российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине, его нужно лишить гражданства и признать иноагентом. С таким мнение выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Ранее комик опубликовал свою песню на YouTube. «Считаю, что Слепакова надо лишить российского гражданства и признать иноагентом. Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан», — сказал Султан Хамзаев в разговоре с РИА Новости. По мнению депутата, за оскорбление матерей российских солдат, принимающих участие в спецоперации, Слепаков должен ответить по закону. Песню, критикующую российскую спецоперацию Слепаков выпустил на своем youtube-канале. В тексте своей песни комик сделал акцент на, по его мнению, напрасную гибель российских солдат на Украине. С мнением о том, что за подобное высказывание к Слепакову нужно применить санкции выступил и зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, сообщает «Национальная служба новостей». По словам сенатора, комика нужно лишить возможности зарабатывать в России.

За песню комика Семена Слепакова, в которой делается акцент на гибели российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине, его нужно лишить гражданства и признать иноагентом. С таким мнение выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Ранее комик опубликовал свою песню на YouTube. «Считаю, что Слепакова надо лишить российского гражданства и признать иноагентом. Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан», — сказал Султан Хамзаев в разговоре с РИА Новости. По мнению депутата, за оскорбление матерей российских солдат, принимающих участие в спецоперации, Слепаков должен ответить по закону. Песню, критикующую российскую спецоперацию Слепаков выпустил на своем youtube-канале. В тексте своей песни комик сделал акцент на, по его мнению, напрасную гибель российских солдат на Украине. С мнением о том, что за подобное высказывание к Слепакову нужно применить санкции выступил и зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, сообщает «Национальная служба новостей». По словам сенатора, комика нужно лишить возможности зарабатывать в России.