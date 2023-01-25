В курганском департаменте полтора года не могут найти замену ушедшему чиновнику

В департаменте образования Курганской области ищут кандидатов на должность начальника управления

В курганском департаменте подбирают кандидатов на руководящую должность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте образования и науки Курганской области полтора года не могут найти кандидата на должность управления правовой, организационной и информационно-аналитической работы. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Ранее эту должность занимал Евгений Сорогин, который сейчас работает в департаменте информационной и внутренней политики. В профильном ведомстве URA.RU подтвердили, что пост вакантен.

«Сорогин уволился из департамента образования в августе 2021 года. С тех пор должность начальника управления правовой, организационной и информационно-аналитической работы пустует. Подходящего кандидата до сих пор не могут подобрать», — сообщил инсайдер. Другой источник из политического окружения добавил, что в данный момент обязанности руководителя выполняет замначальника управления Андрей Дедов.

В пресс-службе департамента образования и науки региона в ответ на редакционный запрос сообщили, что сейчас ищут кандидатов на эту должность. «Пост начальника управления правовой, организационной и информационно-аналитической работы в настоящее время вакантен. Ведется поиск кандидатур на эту должность. Согласование будет проходить в установленные законом порядке и сроки», — указано в сообщении властей.

В ведомстве уточнили, что сейчас обязанности начальника управления возложены на его заместителя. Чиновник на этой должности планирует работу управления, контролирует выполнение плана структурными подразделениями. В его обязанности также входит координация работы управления в сфере правовой деятельности, информационно-аналитической работы, кадровой политики, документационного обеспечения, защиты персональных данных и многое другое.

Ранее URA.RU писало, что из департамента образования уволилась первый заместитель директора Ирина Андрейченко (дочь экс-председателя областной федерации профсоюзов Владимира Андрейченко). На этой должности чиновница проработала меньше года.