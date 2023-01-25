Беженцы с Донбасса пожаловались омбудсмену ХМАО на качество питания и воды

25 января 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Наталья Стребкова потребовала устранить нарушения в ПВР для беженцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске беженцы из Донецкой и Луганской народной республик в ходе встречи с уполномоченным по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой пожаловались на условия содержания в пункте временного размещения в гостинице «Alberta House». По словам заявителей, им приходится покупать воду за свой счет, а опоздавшим на обед детям приходится откладывать еду в одноразовые контейнеры и использовать их повторно, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Воду приходится покупать, той, что в кулере есть, всем не хватает, и она не всегда хорошего качества — была желтая и с запахом, но такие бутыли быстро заменили. Также, если кто-то приходит поздно с работы или школы и не успевает поесть по графику, мы берем в столовой еду в одноразовые контейнеры. Контейнеров всем надолго не хватает, и их приходится мыть и использовать повторно», — обратились проживающие в ПВР к омбудсмену. В ответ и. о. руководителя отделения Роспотребнадзора в Нижневартовске Светлана Дегтярева сообщила, что вода признана безопасной для использования. Директор гостиницы Оксана Мирошниченко уточнила, что закупает воду, но эти запасы быстро заканчиваются, «потому что некоторые жильцы набирают из кулера воду в пятилитровые бутыли», однако пообещала избавиться от контейнеров и решить проблему с водой и графиком работы столовой. Омбудсмен сообщила, что считает многократное использование одноразовой посуды, особенно в месте, где проживает такое количество людей, недопустимо и противоречит всем нормам гигиены, а также потребовала наладить поставку воды в гостиницу и устранить все нарушения. «Я всегда посещаю в муниципалитетах ПВР, это плановая поездка. Но за день до нее я получила коллективную жалобу на качество питания, подобное обращение было направлено и губернатору ХМАО Наталье Комаровой. К сожалению, некоторые доводы из нее подтвердились. Оперативно удалось поправить ситуацию по жалобам на качество питания, к пятнице должны устранить проблему с посудой и водой, у муниципалитета все возможности для этого есть. Отмечу, что это первая жалоба на условия содержания в ПВР в Югре с момента открытия. Ситуация остается на контроле», — прокомментировала Стребкова. Ранее URA.RU писало, что Стребкова принесла извинения ветеранам боевых действий из Нижневартовска. Из-за волокиты врачей им приходится оформлять лишние справки, чтобы получить реабилитацию в медицинском центре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске беженцы из Донецкой и Луганской народной республик в ходе встречи с уполномоченным по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой пожаловались на условия содержания в пункте временного размещения в гостинице «Alberta House». По словам заявителей, им приходится покупать воду за свой счет, а опоздавшим на обед детям приходится откладывать еду в одноразовые контейнеры и использовать их повторно, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Воду приходится покупать, той, что в кулере есть, всем не хватает, и она не всегда хорошего качества — была желтая и с запахом, но такие бутыли быстро заменили. Также, если кто-то приходит поздно с работы или школы и не успевает поесть по графику, мы берем в столовой еду в одноразовые контейнеры. Контейнеров всем надолго не хватает, и их приходится мыть и использовать повторно», — обратились проживающие в ПВР к омбудсмену. В ответ и. о. руководителя отделения Роспотребнадзора в Нижневартовске Светлана Дегтярева сообщила, что вода признана безопасной для использования. Директор гостиницы Оксана Мирошниченко уточнила, что закупает воду, но эти запасы быстро заканчиваются, «потому что некоторые жильцы набирают из кулера воду в пятилитровые бутыли», однако пообещала избавиться от контейнеров и решить проблему с водой и графиком работы столовой. Омбудсмен сообщила, что считает многократное использование одноразовой посуды, особенно в месте, где проживает такое количество людей, недопустимо и противоречит всем нормам гигиены, а также потребовала наладить поставку воды в гостиницу и устранить все нарушения. «Я всегда посещаю в муниципалитетах ПВР, это плановая поездка. Но за день до нее я получила коллективную жалобу на качество питания, подобное обращение было направлено и губернатору ХМАО Наталье Комаровой. К сожалению, некоторые доводы из нее подтвердились. Оперативно удалось поправить ситуацию по жалобам на качество питания, к пятнице должны устранить проблему с посудой и водой, у муниципалитета все возможности для этого есть. Отмечу, что это первая жалоба на условия содержания в ПВР в Югре с момента открытия. Ситуация остается на контроле», — прокомментировала Стребкова. Ранее URA.RU писало, что Стребкова принесла извинения ветеранам боевых действий из Нижневартовска. Из-за волокиты врачей им приходится оформлять лишние справки, чтобы получить реабилитацию в медицинском центре.