Пермскому экс-депутату Госдумы сократили срок лишения свободы

Экс-депутат Госдумы от Пермского края Бурнашов просидит в колонии на месяц меньше

25 января 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

В прошлом Алексей Бурнашов заседал в парламентах Прикамья и РФ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов проведет в колонии на один месяц меньше. Такое решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске, который рассмотрел жалобу защиты Бурнашова. «Кассационная инстанция исключила квалификационный признак „публичное оскорбление представителя власти при исполнении“ как излишне вмененный. В результате срок наказания был сокращен на один месяц», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на адвоката Наталью Турунцеву. Суд Перми в мае 2022 года приговорил Бурнашова к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в применение насилия и оскорблении представителя власти. Скандал произошел в 2021 году. Сотрудники ДПС остановили машину Бурнашова и предложили ему пройти медосвидетельствование. В ответ Бурнашов стал оскорблять полицейских, ударил одного из них и пытался укусить за ухо. Недавно стало известно, что экс-депутат отбывает наказание в пермской ИК-29.

Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов проведет в колонии на один месяц меньше. Такое решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске, который рассмотрел жалобу защиты Бурнашова. «Кассационная инстанция исключила квалификационный признак „публичное оскорбление представителя власти при исполнении“ как излишне вмененный. В результате срок наказания был сокращен на один месяц», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на адвоката Наталью Турунцеву. Суд Перми в мае 2022 года приговорил Бурнашова к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в применение насилия и оскорблении представителя власти. Скандал произошел в 2021 году. Сотрудники ДПС остановили машину Бурнашова и предложили ему пройти медосвидетельствование. В ответ Бурнашов стал оскорблять полицейских, ударил одного из них и пытался укусить за ухо. Недавно стало известно, что экс-депутат отбывает наказание в пермской ИК-29.