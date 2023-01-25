Пермскому экс-депутату Госдумы сократили срок лишения свободы

Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов проведет в колонии на один месяц меньше. Такое решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске, который рассмотрел жалобу защиты Бурнашова.
«Кассационная инстанция исключила квалификационный признак „публичное оскорбление представителя власти при исполнении“ как излишне вмененный. В результате срок наказания был сокращен на один месяц», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на адвоката Наталью Турунцеву.
Суд Перми в мае 2022 года приговорил Бурнашова к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в применение насилия и оскорблении представителя власти. Скандал произошел в 2021 году. Сотрудники ДПС остановили машину Бурнашова и предложили ему пройти медосвидетельствование. В ответ Бурнашов стал оскорблять полицейских, ударил одного из них и пытался укусить за ухо. Недавно стало известно, что экс-депутат отбывает наказание в пермской ИК-29.
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Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов проведет в колонии на один месяц меньше. Такое решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске, который рассмотрел жалобу защиты Бурнашова. «Кассационная инстанция исключила квалификационный признак „публичное оскорбление представителя власти при исполнении“ как излишне вмененный. В результате срок наказания был сокращен на один месяц», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на адвоката Наталью Турунцеву. Суд Перми в мае 2022 года приговорил Бурнашова к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в применение насилия и оскорблении представителя власти. Скандал произошел в 2021 году. Сотрудники ДПС остановили машину Бурнашова и предложили ему пройти медосвидетельствование. В ответ Бурнашов стал оскорблять полицейских, ударил одного из них и пытался укусить за ухо. Недавно стало известно, что экс-депутат отбывает наказание в пермской ИК-29.