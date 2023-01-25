ЛДПР определилось с кандидатом на выборы мэра Лянтора

25 января 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Кандидатом от ЛДПР станет Евгений Хамутовский Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU ЛДПР определилось с кандидатом, который будет выдвигаться от партии на выборы главы Лянтора (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте. «Кандидатом от ЛДПР станет Евгений Хамутовский. Он выглядит наиболее предпочтительным кандидатом», — уточнил инсайдер. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил сам Хамутовский. Он отметил, что главной целью на посту главы Лянтора он ставит себе благоустройство города. Ранее URA.RU рассказывало, что в отделении КПРФ по ХМАО разразился скандал при определении кандидата на выборы мэра Лянтора. Основным кандидатом на выборах мэра Лянтора от КПРФ считался депутат городской думы Руслан Хункермурзаев. Он смог одержать победу при голосовании в местный представительный орган власти. Однако коммунисты неожиданно решили поддержать кандидатуру члена общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Сургутского района Жанат Нурумову.

ЛДПР определилось с кандидатом, который будет выдвигаться от партии на выборы главы Лянтора (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте. «Кандидатом от ЛДПР станет Евгений Хамутовский. Он выглядит наиболее предпочтительным кандидатом», — уточнил инсайдер. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил сам Хамутовский. Он отметил, что главной целью на посту главы Лянтора он ставит себе благоустройство города. Ранее URA.RU рассказывало, что в отделении КПРФ по ХМАО разразился скандал при определении кандидата на выборы мэра Лянтора. Основным кандидатом на выборах мэра Лянтора от КПРФ считался депутат городской думы Руслан Хункермурзаев. Он смог одержать победу при голосовании в местный представительный орган власти. Однако коммунисты неожиданно решили поддержать кандидатуру члена общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Сургутского района Жанат Нурумову.