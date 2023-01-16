В КПРФ разразился скандал при определении кандидата на выборах главы Лянтора

От КПРФ на выборы главы Лянтора выдвинули Жанат Нурумову Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В отделении КПРФ по ХМАО разразился скандал при определении кандидата на выборы мэра Лянтора. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер из политических кругов.

«Основным кандидатом на выборах мэра Лянтора от КПРФ считался депутат городской думы Руслан Хункермурзаев. Он смог одержать победу при голосовании в местный представительный орган власти. Однако коммунисты неожиданно решили поддержать кандидатуру члена общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Сургутского района Жанат Нурумову», — отметил инсайдер.

Информацию о снятии своей кандидатуры корреспонденту URA.RU подтвердил сам Руслан Хункермурзаев. «Действительно, планировал выдвигаться от партии КПРФ на выборы главы Лянтора. Но на собрании в Ханты-Мансийске было решено выдвинуть Жанат Нурумову. Я даже хотел быть самовыдвиженцем, но для этого мне бы пришлось уходить из партии, а я не хочу», — отметил депутат.

По словам источника агентства в политических кругах Сургутского района, Жанат Нурумова — типичный кандидат-спойлер, у которого шансов на выигрыш минимум. «Считается, что эту кандидатуру продавила лидер КПРФ в Сургутском районе Александра Глотова. После этого решения разгорелся скандал. Есть мнение, что коммунисты хотят слить выборы в Лянторе», — уточнил источник.

Сама Глотова во время разговора с URA.RU заявила, что никаких скандалов во время выдвижения кандидата от КПРФ не было. Нурумова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в праймериз «Единой России», где определяли кандидата от партии на пост мэра Лянтора (ХМАО), выиграл депутат думы Сургутского района Алексей Луценко. Отставка бывшего мэра Сергея Махини произошла в конце сентября.