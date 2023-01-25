Суперкубок УЕФА-2023 перенесли из России в Грецию

УЕФА перенес турнир из Казани в Афины
Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести проведение Суперкубка УЕФА-2023 из России в Грецию. Об этом сообщили в официальных соцсетях спортивной ассоциации. Ранее турнир должен был пройти в Казани.
«УЕФА приняла решение о переносе Суперкубка УЕФА 2023 года из Казани (Россия) в Афины (Греция)», — говорится в сообщении ассоциации. Соответствующий пост опубликован в официальном twitter-аккаунте УЕФА.
Это не первый случай, когда организаторы отказываются проводить международные футбольные турниры в России. В феврале прошлого года УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.