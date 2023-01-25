Суперкубок УЕФА-2023 перенесли из России в Грецию

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
УЕФА перенес турнир из Казани в Афины Фото:

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести проведение Суперкубка УЕФА-2023 из России в Грецию. Об этом сообщили в официальных соцсетях спортивной ассоциации. Ранее турнир должен был пройти в Казани.

«УЕФА приняла решение о переносе Суперкубка УЕФА 2023 года из Казани (Россия) в Афины (Греция)», — говорится в сообщении ассоциации. Соответствующий пост опубликован в официальном twitter-аккаунте УЕФА.

Это не первый случай, когда организаторы отказываются проводить международные футбольные турниры в России. В феврале прошлого года УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести проведение Суперкубка УЕФА-2023 из России в Грецию. Об этом сообщили в официальных соцсетях спортивной ассоциации. Ранее турнир должен был пройти в Казани. «УЕФА приняла решение о переносе Суперкубка УЕФА 2023 года из Казани (Россия) в Афины (Греция)», — говорится в сообщении ассоциации. Соответствующий пост опубликован в официальном twitter-аккаунте УЕФА. Это не первый случай, когда организаторы отказываются проводить международные футбольные турниры в России. В феврале прошлого года УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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