Финал Лиги Чемпионов перенесли из Петербурга

Финал Лиги Чемпионов перенесут из-за ситуации на Украине Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В УЕФА приняли решение перенести финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербруга во Францию из-за военной операции России на Украине. Об этом заявил Союз европейских футбольных ассоциаций со ссылкой на УЕФА.

«Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится 28 мая на стадионе „Стад де Франс“ в пригороде Парижа. УЕФА принял решение перенести финальный матч из Санкт-Петербурга», — передает заявление Sport24 .

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в стране ввели военное положение. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью подавила средства противовоздушной обороны Украины.