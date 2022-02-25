Финал Лиги Чемпионов перенесли из Петербурга

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Футбол. Пермь, футбол, мячи
Финал Лиги Чемпионов перенесут из-за ситуации на Украине Фото:

В УЕФА приняли решение перенести финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербруга во Францию из-за военной операции России на Украине. Об этом заявил Союз европейских футбольных ассоциаций со ссылкой на УЕФА.

«Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится 28 мая на стадионе „Стад де Франс“ в пригороде Парижа. УЕФА принял решение перенести финальный матч из Санкт-Петербурга», — передает заявление Sport24.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в стране ввели военное положение. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью подавила средства противовоздушной обороны Украины.

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В УЕФА приняли решение перенести финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербруга во Францию из-за военной операции России на Украине. Об этом заявил Союз европейских футбольных ассоциаций со ссылкой на УЕФА. «Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится 28 мая на стадионе „Стад де Франс“ в пригороде Парижа. УЕФА принял решение перенести финальный матч из Санкт-Петербурга», — передает заявление Sport24. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого в стране ввели военное положение. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью подавила средства противовоздушной обороны Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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