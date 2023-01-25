Девочку сначала заставляли целовать кроссовок, а потом пнули ей по лицу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одной из школ Нижнего Тагила подростки издевались над сверстницей в туалете, ее заставляли целовать ботинок. Отказавшись, она получила удар ногой по лицу. Инцидент записали на видео и стали распространять среди друзей. Информацией об этом поделился очевидец в соцсетях.

«Это произошло в школе на Вые. Школьницы „забили стрелку“ сверстнице в туалете, где заставляли ее целовать ботинок. Получив отказ, одна из них со всей силы пнула девочке по лицу», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидца.

По информации очевидца, инцидент произошел из-за того, что пострадавшую обвинили в краже вейпа. После этого, ее позвали в туалет, чтобы разобраться в этом. «Подростки, весело улюлюкая, снимали на камеры смартфонов этот ужас. И никому из свидетелей издевательств даже не пришло в голову остановить избиение», — жалуется очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». В ведомстве обещали прокомментировать инцидент позже.