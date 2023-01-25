25 января 2023

Свердловская полиция организовала проверку по факту избиения школьницы в туалете

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Михаил Мишустин на совещании по туризму в Горно-Алтайске. Горно-Алтайск, генерал, шеврон, полиция
Информация об инциденте появилась в соцсетях 25 января Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские организовали проверку по факту избиения девочками сверстницы в школьном туалете. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское» Элина Балуца.

«Ранее информация об этой ситуации в полицию Нижнего Тагила не поступала. Информация, опубликованная в соцсети, в установленном порядке зарегистрирована в МУ МВД „Нижнетагильское“, организована проверка», — сообщила Элина Балуца. По ее словам, к проверке также подключились сотрудники из подразделения ПДН.

Ранее сообщалось, что в одной из школ района Выя девочки «забили стрелку» в туалете сверстнице, обвинив ее в краже вейпа. Одна из школьниц заставляла девочку целовать кроссовок, а после этого, ударила ее ногой в лицо. Происходящее записали на видео и начали распространять.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские организовали проверку по факту избиения девочками сверстницы в школьном туалете. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское» Элина Балуца. «Ранее информация об этой ситуации в полицию Нижнего Тагила не поступала. Информация, опубликованная в соцсети, в установленном порядке зарегистрирована в МУ МВД „Нижнетагильское“, организована проверка», — сообщила Элина Балуца. По ее словам, к проверке также подключились сотрудники из подразделения ПДН. Ранее сообщалось, что в одной из школ района Выя девочки «забили стрелку» в туалете сверстнице, обвинив ее в краже вейпа. Одна из школьниц заставляла девочку целовать кроссовок, а после этого, ударила ее ногой в лицо. Происходящее записали на видео и начали распространять.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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