25 января 2023

CNN: бойцы ВСУ в страхе ожидают окружения в Бахмуте

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Первый день форума
Солдаты ВСУ рассказали американским журналистам о страхе перед окружением Бахмута Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне обеспокоены возможностью скорого окружения Бахмута российскими войсками. До сих пор украинцы не верили, что окажутся в подобной ситуации. Об этом рассказали солдаты ВСУ, находящиеся в Бахмуте.

«Ситуация в городе крайне тревожная. Угроза со стороны России продолжает расти, я до сих пор не верил, что русский добьются значительного прогресса. Это очень беспокоит и нас, и всех, кто в здравом уме, особенно тех, кто видел, что случилось с людьми, окруженными в Соледаре», — сообщил один из солдат на условиях анонимности журналистам CNN, которым удалось выйти на связь с военными в Бахмуте.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подготовке российских войск к взятию под контроль Бахмута. Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям получил соответствующее задание. Кроме того, Пушилин заявил о продвижении подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Бахмуте — бои, согласно его словам, ведутся на окраинах и в кварталах, недавно удерживаемых противником, передает RT.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне обеспокоены возможностью скорого окружения Бахмута российскими войсками. До сих пор украинцы не верили, что окажутся в подобной ситуации. Об этом рассказали солдаты ВСУ, находящиеся в Бахмуте. «Ситуация в городе крайне тревожная. Угроза со стороны России продолжает расти, я до сих пор не верил, что русский добьются значительного прогресса. Это очень беспокоит и нас, и всех, кто в здравом уме, особенно тех, кто видел, что случилось с людьми, окруженными в Соледаре», — сообщил один из солдат на условиях анонимности журналистам CNN, которым удалось выйти на связь с военными в Бахмуте. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подготовке российских войск к взятию под контроль Бахмута. Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям получил соответствующее задание. Кроме того, Пушилин заявил о продвижении подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Бахмуте — бои, согласно его словам, ведутся на окраинах и в кварталах, недавно удерживаемых противником, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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