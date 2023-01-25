CNN: бойцы ВСУ в страхе ожидают окружения в Бахмуте

26 января 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ рассказали американским журналистам о страхе перед окружением Бахмута Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне обеспокоены возможностью скорого окружения Бахмута российскими войсками. До сих пор украинцы не верили, что окажутся в подобной ситуации. Об этом рассказали солдаты ВСУ, находящиеся в Бахмуте. «Ситуация в городе крайне тревожная. Угроза со стороны России продолжает расти, я до сих пор не верил, что русский добьются значительного прогресса. Это очень беспокоит и нас, и всех, кто в здравом уме, особенно тех, кто видел, что случилось с людьми, окруженными в Соледаре», — сообщил один из солдат на условиях анонимности журналистам CNN , которым удалось выйти на связь с военными в Бахмуте. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подготовке российских войск к взятию под контроль Бахмута. Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям получил соответствующее задание. Кроме того, Пушилин заявил о продвижении подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Бахмуте — бои, согласно его словам, ведутся на окраинах и в кварталах, недавно удерживаемых противником, передает RT.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне обеспокоены возможностью скорого окружения Бахмута российскими войсками. До сих пор украинцы не верили, что окажутся в подобной ситуации. Об этом рассказали солдаты ВСУ, находящиеся в Бахмуте. «Ситуация в городе крайне тревожная. Угроза со стороны России продолжает расти, я до сих пор не верил, что русский добьются значительного прогресса. Это очень беспокоит и нас, и всех, кто в здравом уме, особенно тех, кто видел, что случилось с людьми, окруженными в Соледаре», — сообщил один из солдат на условиях анонимности журналистам CNN, которым удалось выйти на связь с военными в Бахмуте. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подготовке российских войск к взятию под контроль Бахмута. Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям получил соответствующее задание. Кроме того, Пушилин заявил о продвижении подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Бахмуте — бои, согласно его словам, ведутся на окраинах и в кварталах, недавно удерживаемых противником, передает RT.