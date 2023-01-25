25 января 2023

В ХМАО даст концерт любимая группа Путина

В Ханты-Мансийске 20 марта выступит группа «Любэ»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , расторгуев николай, любэ
«Любэ» выступит в Ханты-Мансийске 20 марта Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 20 марта состоится концерт группы «Любэ», о симпатии к которой неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Информация размещена на сайте КТЦ «Югра-Классик». Выступление состоится в большом зале центра.

«20 марта 2023 года на сцене КТЦ „Югра-Классик“ большой концерт группы „Любэ“ с программой „Давай За…“ Группа „Любэ“ — один из главных патриотических музыкальных коллективов страны. Их песни пронизаны любовью к Родине, к своей земле, к ее природе и, конечно же, людям», — сообщается на сайте.

Продолжительность концерта 2 часа 20 минут. Стоимость билетов варьируется от 2,2 до 6,5 тысяч рублей. В 2020 году российский лидер наградил орденом Александра Невского солиста группы Николая Расторгуева.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскупили большую часть билетов на предстоящие стендап-концерты комика Алексея Щербакова, которые состоятся в начале февраля. При этом в Сургуте свободных мест на выступление артиста уже не осталось.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) 20 марта состоится концерт группы «Любэ», о симпатии к которой неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Информация размещена на сайте КТЦ «Югра-Классик». Выступление состоится в большом зале центра. «20 марта 2023 года на сцене КТЦ „Югра-Классик“ большой концерт группы „Любэ“ с программой „Давай За…“ Группа „Любэ“ — один из главных патриотических музыкальных коллективов страны. Их песни пронизаны любовью к Родине, к своей земле, к ее природе и, конечно же, людям», — сообщается на сайте. Продолжительность концерта 2 часа 20 минут. Стоимость билетов варьируется от 2,2 до 6,5 тысяч рублей. В 2020 году российский лидер наградил орденом Александра Невского солиста группы Николая Расторгуева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскупили большую часть билетов на предстоящие стендап-концерты комика Алексея Щербакова, которые состоятся в начале февраля. При этом в Сургуте свободных мест на выступление артиста уже не осталось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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