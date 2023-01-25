В ХМАО даст концерт любимая группа Путина

В Ханты-Мансийске 20 марта выступит группа «Любэ»

26 января 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

«Любэ» выступит в Ханты-Мансийске 20 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) 20 марта состоится концерт группы «Любэ», о симпатии к которой неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Информация размещена на сайте КТЦ «Югра-Классик». Выступление состоится в большом зале центра. «20 марта 2023 года на сцене КТЦ „Югра-Классик“ большой концерт группы „Любэ“ с программой „Давай За…“ Группа „Любэ“ — один из главных патриотических музыкальных коллективов страны. Их песни пронизаны любовью к Родине, к своей земле, к ее природе и, конечно же, людям», — сообщается на сайте. Продолжительность концерта 2 часа 20 минут. Стоимость билетов варьируется от 2,2 до 6,5 тысяч рублей. В 2020 году российский лидер наградил орденом Александра Невского солиста группы Николая Расторгуева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскупили большую часть билетов на предстоящие стендап-концерты комика Алексея Щербакова, которые состоятся в начале февраля. При этом в Сургуте свободных мест на выступление артиста уже не осталось.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 20 марта состоится концерт группы «Любэ», о симпатии к которой неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Информация размещена на сайте КТЦ «Югра-Классик». Выступление состоится в большом зале центра. «20 марта 2023 года на сцене КТЦ „Югра-Классик“ большой концерт группы „Любэ“ с программой „Давай За…“ Группа „Любэ“ — один из главных патриотических музыкальных коллективов страны. Их песни пронизаны любовью к Родине, к своей земле, к ее природе и, конечно же, людям», — сообщается на сайте. Продолжительность концерта 2 часа 20 минут. Стоимость билетов варьируется от 2,2 до 6,5 тысяч рублей. В 2020 году российский лидер наградил орденом Александра Невского солиста группы Николая Расторгуева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскупили большую часть билетов на предстоящие стендап-концерты комика Алексея Щербакова, которые состоятся в начале февраля. При этом в Сургуте свободных мест на выступление артиста уже не осталось.