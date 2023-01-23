Жители ХМАО раскупают билеты на концерты комика Щербакова

24 января 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Концерты Щербакова состояться в начале февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители ХМАО раскупили большую часть билетов на предстоящие стендап-концерты комика Алексея Щербакова, которые состоятся в начале февраля. При этом в Сургуте свободных мест на выступление артиста уже не осталось. Афиша доступна на официальном сайте Щербакова. «Концерт Алексея Щербакова „Новое и лучшее“ 6 февраля 2023 в Сургуте — дворец искусств „Нефтяник“, билеты закончились», — следует из информации на сайте. В Нижневартовске артист выступит 8 февраля во Дворце искусств в 19:00. Концерт Щербакова в Ханты-Мансийске запланирован на следующий день, 9 февраля, в КДЦ «Октябрь» на 18:00. Стоимость билетов на концерты Щербакова начинается с 2,5 тысяч рублей, а самые дорогие стоят 6,5 тысяч. Сам комик не впервые приезжает в Ханты-Мансийский автономный округ. Во время одной из поездок спортсмены ХК «Югра» подарили артисту фирменный свитер с автографами, в котором комик снялся в очередном выпуске шоу «Что было дальше». Ранее URA.RU рассказывало, что резидент Comedy Club на ТНТ Павел Воля выступит в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске со стендапом. Концерты намечены на конец мая.

Жители ХМАО раскупили большую часть билетов на предстоящие стендап-концерты комика Алексея Щербакова, которые состоятся в начале февраля. При этом в Сургуте свободных мест на выступление артиста уже не осталось. Афиша доступна на официальном сайте Щербакова. «Концерт Алексея Щербакова „Новое и лучшее“ 6 февраля 2023 в Сургуте — дворец искусств „Нефтяник“, билеты закончились», — следует из информации на сайте. В Нижневартовске артист выступит 8 февраля во Дворце искусств в 19:00. Концерт Щербакова в Ханты-Мансийске запланирован на следующий день, 9 февраля, в КДЦ «Октябрь» на 18:00. Стоимость билетов на концерты Щербакова начинается с 2,5 тысяч рублей, а самые дорогие стоят 6,5 тысяч. Сам комик не впервые приезжает в Ханты-Мансийский автономный округ. Во время одной из поездок спортсмены ХК «Югра» подарили артисту фирменный свитер с автографами, в котором комик снялся в очередном выпуске шоу «Что было дальше». Ранее URA.RU рассказывало, что резидент Comedy Club на ТНТ Павел Воля выступит в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске со стендапом. Концерты намечены на конец мая.