Судебные приставы попались на контрабанде икры с Камчатки

На Камчатке судебных приставов обвиняют в превышении должностных полномочий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Камчатском крае уголовное дело завели на судебных приставов, которые незаконно перевозили красную икру с Камчатки в Москву. Об этом сообщает Следственный комитет России. Двое из них задержаны, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

«Следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников УФССП по Камчатскому краю, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Следкома. Они перевозили красную икру за денежные вознаграждения с июля 2022 года.

В аэропорту в Санкт-Петербурге сотрудники таможни задержали трехтонный груз с травяным чаем. Его собирались вывезти в ОАЭ. После проверки выяснилось, что под видом фитосбора в Эмираты пытались вывезти краснокнижное растение — родиолу розовую, сообщают «Невские новости». Стоимость груза оценили в 10 млн рублей.