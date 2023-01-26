Сексолог объяснил тягу юношей к зрелым женщинам

Сексолог Кульгавчук: юноши заводят отношения с дамами постарше из-за гиперсексуальности

Юноши испытывают переизбыток гормонов, но сверстницы им недоступны, считает сексолог Евгений Кульгавчук Фото: Размик Закарян © URA.RU

Молодых мужчин могут привлекать женщины постарше из-за повышенного тестостерона. Такой позиции придерживается сексолог Евгений Кульгавчук. Он отметил, что такой контакт вряд ли сможет быть гармоничным.

«У юношей в этот период идет этап юношеской гиперсексуальности. И это основной фактор. Повышенный уровень тестостерона ищет выхода», — объяснил Евгений Кульгавчук Пятому каналу. Гормоны ищут выход, но сверстницы по большей части недоступны.

Во вторую очередь причину желания таких связей могут объяснять психологический фактор, когда мужчина застревает в «эдиповом комплексе» — это период, когда ребенок испытывает половое влечение к родителю противоположного пола, он заканчивается еще в раннем детстве. Бывает, что он определяет сексуальные предпочтения всю жизнь. «Такие товарищи и в более зрелом возрасте, когда уже доступны ровесницы или дамы моложе их, по-прежнему выбирают женщин пожилого возраста. В сексологии это оказывается геронтофилия», — рассказал сексолог. Он отметил, что это редко встречающийся фактор.

Среди медицинских причин, обусловливающих влечение к зрелым партнершам, эксперт назвал мозговые опухоли, биполярное расстройство и деменцию. По мнению Кульгавчука, повлиять может любое нарушение центральной нервной системы, а также черепно-мозговые травмы.

Сексолог Татьяна Короткова рассказала, почему мужчины могут переставать чувствовать влечение к женщинам. Она объяснила, что такое случается с возрастом. Единых возрастных границ нет — возраст сексуальности зависит от половой конституции.