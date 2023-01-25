В ЯНАО полицейский отказался от взятки

В Салехарде полицейский отказался брать взятку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) полицейский отказался брать взятку у жительницы иностранного государства, подозреваемой в сбыте наркотиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружного управления следственного комитета.

«По подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, установлена и задержана 23-летняя гражданка иностранного государства. При личном досмотре при ней обнаружено наркотическое средство в крупном размере. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности задержанная предложила сотруднику полиции 300 тысяч рублей. Однако свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу женщина до конца довести не смогла по независящим от нее обстоятельствам в связи с отказом полицейского от принятия денег и сообщением им о данном факте в дежурную часть полиции», — говорится в сообщении.

Также в информации сказано, что помимо обвинения в приготовлении к даче взятки, задержанной грозит срок за распространение наркотиков. В данный момент она заключена под стражу.

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