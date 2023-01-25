25 января 2023
24 января 2023

В ЯНАО полицейский отказался от взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, полицейский, полиция
В Салехарде полицейский отказался брать взятку Фото:

В Салехарде (ЯНАО) полицейский отказался брать взятку у жительницы иностранного государства, подозреваемой в сбыте наркотиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружного управления следственного комитета.

«По подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, установлена и задержана 23-летняя гражданка иностранного государства. При личном досмотре при ней обнаружено наркотическое средство в крупном размере. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности задержанная предложила сотруднику полиции 300 тысяч рублей. Однако свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу женщина до конца довести не смогла по независящим от нее обстоятельствам в связи с отказом полицейского от принятия денег и сообщением им о данном факте в дежурную часть полиции», — говорится в сообщении.

Также в информации сказано, что помимо обвинения в приготовлении к даче взятки, задержанной грозит срок за распространение наркотиков. В данный момент она заключена под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое поймали наркокурьера. Им оказался житель ближнего зарубежья.

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В Салехарде (ЯНАО) полицейский отказался брать взятку у жительницы иностранного государства, подозреваемой в сбыте наркотиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте окружного управления следственного комитета. «По подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, установлена и задержана 23-летняя гражданка иностранного государства. При личном досмотре при ней обнаружено наркотическое средство в крупном размере. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности задержанная предложила сотруднику полиции 300 тысяч рублей. Однако свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу женщина до конца довести не смогла по независящим от нее обстоятельствам в связи с отказом полицейского от принятия денег и сообщением им о данном факте в дежурную часть полиции», — говорится в сообщении. Также в информации сказано, что помимо обвинения в приготовлении к даче взятки, задержанной грозит срок за распространение наркотиков. В данный момент она заключена под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое поймали наркокурьера. Им оказался житель ближнего зарубежья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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