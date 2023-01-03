Губернатор Шумков анонсировал новые стройки в крупном районе Кургана

В курганском жилом массиве появятся новые дороги и дома

Курганский губернатор рассказал о планах создать «город в городе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о планах по строительству нескольких дорог в курганском жилом массиве Заозерный. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По открытым данным, в районе проживает треть населения всего города.

«В ближайшие несколько лет будут контрактоваться и строиться еще несколько комфортных дорог в Заозерном. Они будут формировать новые, а также соединять либо продолжать ранее построенные участки улиц Алексеева, Мальцева, Витебского и проспекта Первомайского», — написал Шумков. По его словам, сейчас идет работа по проектированию объектов.

Он добавил, что за последние несколько лет в крупном районе города построено пять детских садов, взрослая и детская поликлиники. Сейчас там возводят школу, бассейн и благоустраивают парк. «Если посмотреть на карту с новыми дорогами и будущим жильем, то прорисовывается создаваемый „город в городе“. Пусть он будет уютным и любимым тех, кто будет жить там», — подчеркнул глава региона.

Ранее URA.RU писало, что в начале ноября прошлого года Шумков анонсировал строительство дороги к курганскому жилому комплексу «Солнце парк», который расположен на берегу реки Тобол. В 2022 году курганские власти заявляли о строительстве дорог по улице Елисеева, Фарафонова и Бурова-Петрова.