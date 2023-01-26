Из свердловских аптек пропал знаменитый европейский препарат

Из свердловских аптек пропал гормональный препарат «Дивигель»

В аптеках Свердловской области исчез «Дивигель» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых востребованных гормональных препаратов исчез с аптечных полок в Свердловской области. Речь идет о препарате «Дивигель». Об этом рассказали читатели URA.RU. Данный препарат используют в качестве заместительной гормональной терапии при симптомах дефицита эстрогена (женский половой гормон — прим.ред.). Препарат производится в Финляндии.

«„Дивигель“ назначают для лечения климактерического синдрома, который связан с естественной или искусственной менопаузой. В наших аптеках препарат практически исчез», — делятся собеседники агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что пациентам, которым был прописан «Дивигель» не нужно поддаваться панике. «Уверена, что пропажа препарата „Дивигель“ не повод паниковать. В подобных ситуациях пациентам необходимо записаться на консультацию к своему специалисту. Медик подберет подходящую терапию», — отметила она.

Препарат «Дивигель» применяют для того, чтобы активизировать факторы свертывания крови. Также препарат способствует повышению концентрации тироксина (гормон щитовидной железы), меди, железа. Он обладает антиатеросклеротическим действием и уменьшает концентрацию холестерина.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что несколько десятков препаратов перестали продаваться в свердловских аптеках. В аптеках уже не продаются следующие препараты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен».