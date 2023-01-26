Медведчук поблагодарил российские власти за освобождение

Виктор Медведчук (справа на фото) заявил, что Зеленский хотел уничтожить его, как оппозиционера Андрей Гусельников © URA.RU

Экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук выразил благодарность российским властям за свое освобождение из украинского заключения. По словам бывшего депутата, президент Украины Владимир Зеленский ставил себе цель уничтожить его, как оппозиционного политика.

«Я отчётливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолётом в Анкару, где я уже вышел, увидел российский самолёт и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место. Я искренне благодарен руководству Российской Федерации, которое в этом вопросе пошло навстречу мне, моей семье», — сказал Виктор Медведчук в интервью с RT.

Кроме того, экс-депутат Рады заявил, что Зеленский намеревался уничтожить его, как оппозиционера. По его словам, украинский лидер пошел по пути «полного безрассудства и безумства», лишив его украинского гражданства.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными. Тогда Киев передал 49 военнослужащих РФ и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Москва же передала 205 украинских военнопленных. Позже стало известно, что Медведчука лишили гражданства, напоминает телеканал360. Однако несмотря на лишение гражданства экс-депутата Рады все равно намерены судить за госизмену, так как на момент своих действий они являлись украинскими гражданами, передает Life.