На сайт курганской мэрии обрушились DDos-атаки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сообщают об атаке хакеров на сайт администрации города. Это происходит на фоне кибер-атак от украинских хакеров в Белгородской области и Крыму. О проблемах в работе сайта мэрии и внутренней сети администрации URA.RU сообщили сразу несколько источников.

«Сайт администрации Кургана и ее департаментов не работает уже второй день. При переходе по ссылке говорится, что через сайт злоумышленники могут украсть данные. Возможно, хакеры добрались и до курганской мэрии», — сообщает читатель URA.RU. По словам инсайдера URA.RU, близкого к муниципальной политике, накануне выходили из строя компьютеры и рабочие сети у сотрудников некоторых департаментов. «Но это не помешало чиновникам работать, потому что у них и без этого было много бумажной работы, совещаний и звонков», — уточняет источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по данной ситуации в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил. По словам читателей URA.RU, сайт мэрии не работал до 11:40 26 января, позже работа сайта была восстановлена.

Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный округ подвергался массовой DDos-атаке в 2022 году. Хакеры провели около 100 тысяч атак, при этом большая часть из них шла с IP-адресов, которые зарегистрированы в Украине и США. От атак пострадали более 600 компаний и организаций.

С 9:00 до 11:40 на сайт мэрии Кургана нельзя было зайти Фото: читатель URA.RU