Украинцы устроили масштабную DDoS-атаку на Урал

25 января 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Хакеры совершили 100 тысяч атак на УрФО за 2022 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2022 году Уральский федеральный округ подвергся масштабной DDoS-атаке. Хакеры совершили почти 100 тысяч атак, большая часть из них шла с IP-адресов, зарегистрированных в США и Украине. Атакам подверглись российские приложения и сайты более 600 компаний из разных отраслей, следует из отчета «Ростелеком-Солар» (имеется в распоряжении URA.RU). «УрФО за прошлый год подвергся масштабной DDoS-атаке со стороны США и Украины. Хакеры совершили почти 100 тысяч атак на российские приложения и 600 сайтов различных компаний (органов власти, госкомпании, ритейл)», — говорится в отчете компании. Согласно отчету, также более 500 тысяч атак пришлось на Москву. Еще 50 тысяч — на Центральный федеральный округ. Эксперты «Ростелеком-Солар» утверждают, что резкий скачок DDoS произошел сразу после начала спецоперации на Украине. А уже в марте число хакерских атак в восемь раз превысило показатели первых двух месяцев года. «Пик пришелся на май, что, вероятно, связано с празднованием Дня Победы. Хактивисты пытались „забить мусором“ ресурсы, относящиеся к патриотическим мероприятиям», — утверждают эксперты. Самая продолжительная DDoS-атака в 2022 году длилась три месяца (2 000 часов). Самая мощная DDoS-атака года достигла 760 Гбит/с, что почти в два раза превышает показатель 2021 года. «Всего за 2022 год было зафиксировано 21,5 млн веб-атак с высокой степенью критичности. Большая их часть (30%) была направлена на сайты органов власти и госкомпаний, еще четверть — на финансовый сектор», — следует из отчета. Также хакеры пытались взламывать сайты российских образовательных учреждений, IT-компаний, организаций культуры и спорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2022 году Уральский федеральный округ подвергся масштабной DDoS-атаке. Хакеры совершили почти 100 тысяч атак, большая часть из них шла с IP-адресов, зарегистрированных в США и Украине. Атакам подверглись российские приложения и сайты более 600 компаний из разных отраслей, следует из отчета «Ростелеком-Солар» (имеется в распоряжении URA.RU). «УрФО за прошлый год подвергся масштабной DDoS-атаке со стороны США и Украины. Хакеры совершили почти 100 тысяч атак на российские приложения и 600 сайтов различных компаний (органов власти, госкомпании, ритейл)», — говорится в отчете компании. Согласно отчету, также более 500 тысяч атак пришлось на Москву. Еще 50 тысяч — на Центральный федеральный округ. Эксперты «Ростелеком-Солар» утверждают, что резкий скачок DDoS произошел сразу после начала спецоперации на Украине. А уже в марте число хакерских атак в восемь раз превысило показатели первых двух месяцев года. «Пик пришелся на май, что, вероятно, связано с празднованием Дня Победы. Хактивисты пытались „забить мусором“ ресурсы, относящиеся к патриотическим мероприятиям», — утверждают эксперты. Самая продолжительная DDoS-атака в 2022 году длилась три месяца (2 000 часов). Самая мощная DDoS-атака года достигла 760 Гбит/с, что почти в два раза превышает показатель 2021 года. «Всего за 2022 год было зафиксировано 21,5 млн веб-атак с высокой степенью критичности. Большая их часть (30%) была направлена на сайты органов власти и госкомпаний, еще четверть — на финансовый сектор», — следует из отчета. Также хакеры пытались взламывать сайты российских образовательных учреждений, IT-компаний, организаций культуры и спорта.