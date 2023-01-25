Мэрия Кургана ждет хорошей погоды, чтобы подремонтировать Некрасовский мост

На Некрасовском мосту планируют убрать доски, закрывающие щель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на Некрасовском путепроводе вместо досок, закрывающих шов, планируют во время благоприятных погодных условий установить металлический лист. Об этом сообщили представители мэрии Кургана.

«По информации Департамента развития городского хозяйства, установка резинового уплотнителя с последующим закрытием металлическим листом будет выполнена при наступлении благоприятных погодных условий», — написали представители в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». Пользователь Андрей Евдокимов там же ответил сотрудникам мэрии, что сомневается в способности уплотнителя перекрыть щель.

Ранее горожане заметили доски, перекрывающие щель на Некрасовском мосту. До этого их обеспокоил деформационный шов на мосту, из-за которого появляется щель. Тогда в мэрии объяснили, что такие деформационные швы есть на всех мостах, и в жаркую погоду они сжимаются.