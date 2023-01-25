Украинские учебники станут основой для курса военной подготовки свердловских школьников

Курс начальной военной подготовки появится в школах с 1 сентября 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области курс начальной военной подготовки напишут после того, как изучат аналогичные украинские учебники. Книги, которые будут изучать методисты, доставили те, кто отправлялся в зону спецоперации. Об этом в ТАСС заявил и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Юрий Яночкин.

«Мы попросили наших людей, которые ездят и выполняют задачи [на Украине]. Они вчера только прибыли с передовой и привезли нам образцы учебников, которые есть по начальной военной подготовке на Украине. Крайняя редакция была 2018 года, но мы изучим, посмотрим, и, я уверен, что сделаем гораздо лучше», — заявил Яночкин.

По словам мужчины, разработкой курса занимается региональный ДОСААФ, министерство образования Свердловской области и высшие учебные заведения. Начальную военную подготовку введут в свердловских школах уже с 1 сентября 2023 года.

Ранее в Асбесте (Свердловская область) движение «Сильный город» запустило бесплатный курс начальной военной подготовки для всех желающих. Свердловчан обучали навыку обращения с оружием, оказанию первой медпомощи, военной тактике, работе со связью, топографическими картами.