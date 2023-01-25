В ХМАО продают элитный особняк с пельменным цехом. Фото

26 января 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Вместе с домом владелец продает действующий пельменный цех Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургутском районе выставили на продажу особняк за 55 миллионов рублей. Будущему владельцу он достанется вместе с пельменным цехом, линией производства колбас и рестораном, которые находятся на территории участка. Информация опубликована на сайте «Домклик» «Продам жилой 2-х этажный дом, подземных этажей — 1, расположенный на земельном участке 18196 квадратных метров. На данной территории находится действующий ресторанный бизнес, магазин, цеха по производству колбас, пельменный цех, гаражи», — говорится в объявлении. Кроме того на территории объекта есть помещения для содержания и разведения крупного рогатого скота и свиней. Площадь самого дома составляет 450 квадратных метров. Причем на участке также создана гостиница и стрелковый клуб. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске выставили на продажу квартиру стоимостью 19,9 миллионов рублей. Ее дизайн выполнен в стиле русской избы, а в панорамных окнах установлены бронированные стеклопакеты. Агентство также публиковало фото жилья.

В Сургутском районе выставили на продажу особняк за 55 миллионов рублей. Будущему владельцу он достанется вместе с пельменным цехом, линией производства колбас и рестораном, которые находятся на территории участка. Информация опубликована на сайте «Домклик» «Продам жилой 2-х этажный дом, подземных этажей — 1, расположенный на земельном участке 18196 квадратных метров. На данной территории находится действующий ресторанный бизнес, магазин, цеха по производству колбас, пельменный цех, гаражи», — говорится в объявлении. Кроме того на территории объекта есть помещения для содержания и разведения крупного рогатого скота и свиней. Площадь самого дома составляет 450 квадратных метров. Причем на участке также создана гостиница и стрелковый клуб. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске выставили на продажу квартиру стоимостью 19,9 миллионов рублей. Ее дизайн выполнен в стиле русской избы, а в панорамных окнах установлены бронированные стеклопакеты. Агентство также публиковало фото жилья.