В Сургутском районе выставили на продажу особняк за 55 миллионов рублей. Будущему владельцу он достанется вместе с пельменным цехом, линией производства колбас и рестораном, которые находятся на территории участка. Информация опубликована на сайте «Домклик»
«Продам жилой 2-х этажный дом, подземных этажей — 1, расположенный на земельном участке 18196 квадратных метров. На данной территории находится действующий ресторанный бизнес, магазин, цеха по производству колбас, пельменный цех, гаражи», — говорится в объявлении.
Кроме того на территории объекта есть помещения для содержания и разведения крупного рогатого скота и свиней. Площадь самого дома составляет 450 квадратных метров. Причем на участке также создана гостиница и стрелковый клуб.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске выставили на продажу квартиру стоимостью 19,9 миллионов рублей. Ее дизайн выполнен в стиле русской избы, а в панорамных окнах установлены бронированные стеклопакеты. Агентство также публиковало фото жилья.
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