Зеленский заявил о своей незаинтересованности в переговорах с Путиным

26 января 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не понимает, кто принимает решения в РФ Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ему не интересны переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом украинский глава заявил в интервью для Sky News. «Мне это [переговоры] неинтересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — ответил изданию Владимир Зеленский на вопрос, поможет ли встреча с президентом РФ закончить конфликт. После начала спецоперации российская сторона не раз заявляла о готовности разрешить конфликт путем дипломатии. Однако Киев не желает идти с Москвой на контакт. Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев предположил, что Зеленский избегает переговоров, потому что они станут «быстрой смертью» для его политического режима. Также пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не общался с украинским президентом последние несколько лет, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ему не интересны переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом украинский глава заявил в интервью для Sky News. «Мне это [переговоры] неинтересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — ответил изданию Владимир Зеленский на вопрос, поможет ли встреча с президентом РФ закончить конфликт. После начала спецоперации российская сторона не раз заявляла о готовности разрешить конфликт путем дипломатии. Однако Киев не желает идти с Москвой на контакт. Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев предположил, что Зеленский избегает переговоров, потому что они станут «быстрой смертью» для его политического режима. Также пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не общался с украинским президентом последние несколько лет, передает RT.