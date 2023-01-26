Зеленский заявил о своей незаинтересованности в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ему не интересны переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом украинский глава заявил в интервью для Sky News.
«Мне это [переговоры] неинтересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — ответил изданию Владимир Зеленский на вопрос, поможет ли встреча с президентом РФ закончить конфликт.
После начала спецоперации российская сторона не раз заявляла о готовности разрешить конфликт путем дипломатии. Однако Киев не желает идти с Москвой на контакт. Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев предположил, что Зеленский избегает переговоров, потому что они станут «быстрой смертью» для его политического режима. Также пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не общался с украинским президентом последние несколько лет, передает RT.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ему не интересны переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом украинский глава заявил в интервью для Sky News. «Мне это [переговоры] неинтересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — ответил изданию Владимир Зеленский на вопрос, поможет ли встреча с президентом РФ закончить конфликт. После начала спецоперации российская сторона не раз заявляла о готовности разрешить конфликт путем дипломатии. Однако Киев не желает идти с Москвой на контакт. Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев предположил, что Зеленский избегает переговоров, потому что они станут «быстрой смертью» для его политического режима. Также пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не общался с украинским президентом последние несколько лет, передает RT.