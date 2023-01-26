Зеленский заявил о своей незаинтересованности в переговорах с Путиным

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский не понимает, кто принимает решения в РФ
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ему не интересны переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом украинский глава заявил в интервью для Sky News.

«Мне это [переговоры] неинтересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — ответил изданию Владимир Зеленский на вопрос, поможет ли встреча с президентом РФ закончить конфликт.

После начала спецоперации российская сторона не раз заявляла о готовности разрешить конфликт путем дипломатии. Однако Киев не желает идти с Москвой на контакт.  Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев предположил, что Зеленский избегает переговоров, потому что они станут «быстрой смертью» для его политического режима. Также пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не общался с украинским президентом последние несколько лет, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ему не интересны переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом украинский глава заявил в интервью для Sky News. «Мне это [переговоры] неинтересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — ответил изданию Владимир Зеленский на вопрос, поможет ли встреча с президентом РФ закончить конфликт. После начала спецоперации российская сторона не раз заявляла о готовности разрешить конфликт путем дипломатии. Однако Киев не желает идти с Москвой на контакт.  Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев предположил, что Зеленский избегает переговоров, потому что они станут «быстрой смертью» для его политического режима. Также пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не общался с украинским президентом последние несколько лет, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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