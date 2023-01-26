Подростки рассказали о девочке, избившей сверстницу в школьном туалете в Тагиле

Школьница, пинавшая жертву в туалете Нижнего Тагила, ранее попадала в больницу с алкогольным опьянением

Сейчас силовики проводят в школе проверку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Девушка, которая пнула ногой в лицо сверстницу в школьном туалете в Нижнем Тагиле, ранее якобы попадала в больницу из-за сильного алкогольного опьянения. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц района Выя, где произошло ЧП, попавшее на видео и вызвавшее большой резонанс.

«Года два назад эта девочка, которая пнула другую, уже попадала в скверную историю. Тогда она перепила, да так сильно, что ее увозили на скорой. Где именно это было, не знаю, врать не буду. Вроде гуляла где-то», — рассказала одна из тагильских школьниц.

По ее словам, инцидент с избиением произошел в школе № 33 в микрорайоне Выя. Когда видео вызвало огромный резонанс, виновница удалила свои фотографии и страницу во «ВКонтакте». На вопрос, действительно ли причиной конфликта в туалете стала история с вейпом, девочка ответила неуверенно.

«Не знаю, может, и шутка. Раньше в интернете было видео, где из-за вейпа избили девочку, только жесть как сильно. Возможно, из-за него и про наш случай такие слухи пошли», — объяснила тагильчанка.

Ранее URA.RU сообщало, что в тагильской школе подростки избили в туалете сверстницу. Ее обвинили в краже вейпа, заставили целовать кроссовок, а потом ударили ногой в лицо. Окружающие снимали жестокую сцену на видео и выложили в сеть.