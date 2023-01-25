Курганский суд объявил в розыск бывшего руководителя спортивной федерации

Евгений Рассказов по решению суда арестован заочно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель федерации футбола Курганской области Евгений Рассказов объявлен в федеральный розыск, а также арестован заочно. Такое решение принял судья Курганского городского суда Владимир Сапунов 26 января из-за неявок подсудимого в суд, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил, объявить в розыск подсудимого Рассказова, обеспечение которого поручить прокурору города Кургана. Приостановить производство по уголовному делу в отношении Рассказова. Отменить меру пресечения подписка о невыезде на заключение под стражу. На срок на 6 месяцев со дня его задержания. В случае задержания Рассказова за пределами Кургана или Курганской области заключить его в СИЗО по месту задержания после чего привезти в СИЗО №1 по Курганской области. Провести раздельное судебное разбирательство в отношении Тетерина», — сказал судья.

По данным гособвинения, погрануправлением ФСБ установлено, что Рассказов выехал с территории РФ 3 декабря 2022 года через пункт пропуска «Бугристое» в Челябинской области. Больше государственную границу он не пересекал. Прокурор Валерия Ардаковская предложила объявить Рассказова в розыск, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, а также рассмотреть дело в отношении Тетерина отдельно. Адвокат Рассказова Павел Сорокин озвучил в суде, что он выступает против ходатайства прокурора. Другой подсудимый Тетерин уточнил, что оставляет решение по ходатайству на усмотрение суда.

Также суд согласился разделить слушания по коррупционному делу на два отдельных производства. Дело экс-пиарщика курганского губернатора Александра Тетерина рассмотрят отдельно от разбирательства по делу Рассказова.

Тетерина и Рассказова судят по обвинению в мошенничестве при получении средств из бюджета Курганской области на поездку сборной на соревнования по пляжному футболу. Ущерб от их совместных действий мог составить около 447 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего спортивного функционера признали виновным в мошенничестве. Евгений Рассказов присвоил выделенные на соревнования бюджетные средства и был приговорен к условному наказанию и штрафу. В конце декабря 2022 года заседание по второму уголовному делу было перенесено из-за неявки Рассказова. По данным силовиков, он покинул страну (в Германии у Рассказова проживают близкие родственники). Ранее на январском судебном заседании прокурор предлагал объявить Рассказова в розыск.