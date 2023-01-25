Большая часть пермяков поддержала запрет электронных сигарет

Больше половины пермяков (69%) в ходе опроса высказались за запрет электронных сигарет в России. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании Superjob.
«Запрет электронных сигарет в России поддерживают 69% пермяков, 19% выступают против», — рассказали в компании. Среди молодых пермяков (до 34 лет) поддержка такого решения ниже — 49%.
Среди некурящих запрет поддержали 75% и 51% курящих обычные сигареты. Среди тех, кто использует электронные сигареты, поддержку инициатива нашла только у 17%, против высказались 49%, остальные воздержались.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внес в Госдуму законопроект о запрете вейпов. Следить за разработкой проект спикер поручил зампреда Госдумы Петру Толстому.
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