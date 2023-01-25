25 января 2023

Большая часть пермяков поддержала запрет электронных сигарет

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, курение, студенты, вейп, электронная сигарета, айкос
Запрет вейпов поддержали 69% пермяков Фото:

Больше половины пермяков (69%) в ходе опроса высказались за запрет электронных сигарет в России. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании Superjob.

«Запрет электронных сигарет в России поддерживают 69% пермяков, 19% выступают против», — рассказали в компании. Среди молодых пермяков (до 34 лет) поддержка такого решения ниже — 49%.

Среди некурящих запрет поддержали 75% и 51% курящих обычные сигареты. Среди тех, кто использует электронные сигареты, поддержку инициатива нашла только у 17%, против высказались 49%, остальные воздержались.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внес в Госдуму законопроект о запрете вейпов. Следить за разработкой проект спикер поручил зампреда Госдумы Петру Толстому.

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Больше половины пермяков (69%) в ходе опроса высказались за запрет электронных сигарет в России. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании Superjob. «Запрет электронных сигарет в России поддерживают 69% пермяков, 19% выступают против», — рассказали в компании. Среди молодых пермяков (до 34 лет) поддержка такого решения ниже — 49%. Среди некурящих запрет поддержали 75% и 51% курящих обычные сигареты. Среди тех, кто использует электронные сигареты, поддержку инициатива нашла только у 17%, против высказались 49%, остальные воздержались. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внес в Госдуму законопроект о запрете вейпов. Следить за разработкой проект спикер поручил зампреда Госдумы Петру Толстому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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