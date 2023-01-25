Большая часть пермяков поддержала запрет электронных сигарет

26 января 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Запрет вейпов поддержали 69% пермяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Больше половины пермяков (69%) в ходе опроса высказались за запрет электронных сигарет в России. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании Superjob. «Запрет электронных сигарет в России поддерживают 69% пермяков, 19% выступают против», — рассказали в компании. Среди молодых пермяков (до 34 лет) поддержка такого решения ниже — 49%. Среди некурящих запрет поддержали 75% и 51% курящих обычные сигареты. Среди тех, кто использует электронные сигареты, поддержку инициатива нашла только у 17%, против высказались 49%, остальные воздержались. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внес в Госдуму законопроект о запрете вейпов. Следить за разработкой проект спикер поручил зампреда Госдумы Петру Толстому.

Больше половины пермяков (69%) в ходе опроса высказались за запрет электронных сигарет в России. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании Superjob. «Запрет электронных сигарет в России поддерживают 69% пермяков, 19% выступают против», — рассказали в компании. Среди молодых пермяков (до 34 лет) поддержка такого решения ниже — 49%. Среди некурящих запрет поддержали 75% и 51% курящих обычные сигареты. Среди тех, кто использует электронные сигареты, поддержку инициатива нашла только у 17%, против высказались 49%, остальные воздержались. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внес в Госдуму законопроект о запрете вейпов. Следить за разработкой проект спикер поручил зампреда Госдумы Петру Толстому.