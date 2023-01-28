Полковник Матвийчук: на достижение основной цели спецоперации уйдут десятилетия

Денацификация Украины займет долгие годы, поскольку придется вырастить новое поколение украинцев вне фашисткой идеологии. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Денацификация — это очень тяжелая задача. 30 лет молодых людей на Украине воспитывали совсем в другом мире. Их воспитывали в мире иллюзий. Им вбивали в головы, что они самые-самые, что они неземные люди, Ануннаки (младшие боги в шумерской мифологии — прим. ред.). Что они выкопали море, Тутанхамон (фараон Рревнего Египта — прим. ред.) — это их родственник, Иисус Христос — украинец. Самое главное, что им ничего за это не будет. Это идеология фашизма, нацизма. Нам нужно будет воспитать абсолютно новое поколение, новую нацию, которая будет жить в реальном мире, читать реальные книги, реальную историю. Мы не призываем к любви к России, но дружеское отношение между соседями должны существовать», — сказал Анатолий Матвийчук.
Выполнить другую основную цель специальной операции гораздо легче, отметил военный эксперт. «Демилитаризация — это легко. Мы должны лишить экономического потенциала эту фашистскую страну, и я не знаю, позволим ли мы потом ей возродиться или нет. Это будет зависеть от нашей доброй воли», — подчеркнул полковник в отставке.
На встрече со студентами в МГУ президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — прежде всего защита людей и защита самой России. При объявлении спецоперации президент ставил задачами денацификацию и демилитаризацию Украины, а также подчеркивал важность защиты жителей Донбасса.
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Денацификация Украины займет долгие годы, поскольку придется вырастить новое поколение украинцев вне фашисткой идеологии. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Денацификация — это очень тяжелая задача. 30 лет молодых людей на Украине воспитывали совсем в другом мире. Их воспитывали в мире иллюзий. Им вбивали в головы, что они самые-самые, что они неземные люди, Ануннаки (младшие боги в шумерской мифологии — прим. ред.). Что они выкопали море, Тутанхамон (фараон Рревнего Египта — прим. ред.) — это их родственник, Иисус Христос — украинец. Самое главное, что им ничего за это не будет. Это идеология фашизма, нацизма. Нам нужно будет воспитать абсолютно новое поколение, новую нацию, которая будет жить в реальном мире, читать реальные книги, реальную историю. Мы не призываем к любви к России, но дружеское отношение между соседями должны существовать», — сказал Анатолий Матвийчук. Выполнить другую основную цель специальной операции гораздо легче, отметил военный эксперт. «Демилитаризация — это легко. Мы должны лишить экономического потенциала эту фашистскую страну, и я не знаю, позволим ли мы потом ей возродиться или нет. Это будет зависеть от нашей доброй воли», — подчеркнул полковник в отставке. На встрече со студентами в МГУ президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — прежде всего защита людей и защита самой России. При объявлении спецоперации президент ставил задачами денацификацию и демилитаризацию Украины, а также подчеркивал важность защиты жителей Донбасса.