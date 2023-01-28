Полковник Матвийчук: на достижение основной цели спецоперации уйдут десятилетия

29 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Украинцев воспитывали в идеологии фашизма, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Денацификация Украины займет долгие годы, поскольку придется вырастить новое поколение украинцев вне фашисткой идеологии. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Денацификация — это очень тяжелая задача. 30 лет молодых людей на Украине воспитывали совсем в другом мире. Их воспитывали в мире иллюзий. Им вбивали в головы, что они самые-самые, что они неземные люди, Ануннаки (младшие боги в шумерской мифологии — прим. ред.). Что они выкопали море, Тутанхамон (фараон Рревнего Египта — прим. ред.) — это их родственник, Иисус Христос — украинец. Самое главное, что им ничего за это не будет. Это идеология фашизма, нацизма. Нам нужно будет воспитать абсолютно новое поколение, новую нацию, которая будет жить в реальном мире, читать реальные книги, реальную историю. Мы не призываем к любви к России, но дружеское отношение между соседями должны существовать», — сказал Анатолий Матвийчук. Выполнить другую основную цель специальной операции гораздо легче, отметил военный эксперт. «Демилитаризация — это легко. Мы должны лишить экономического потенциала эту фашистскую страну, и я не знаю, позволим ли мы потом ей возродиться или нет. Это будет зависеть от нашей доброй воли», — подчеркнул полковник в отставке. На встрече со студентами в МГУ президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — прежде всего защита людей и защита самой России. При объявлении спецоперации президент ставил задачами денацификацию и демилитаризацию Украины, а также подчеркивал важность защиты жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Денацификация Украины займет долгие годы, поскольку придется вырастить новое поколение украинцев вне фашисткой идеологии. Об этом URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Денацификация — это очень тяжелая задача. 30 лет молодых людей на Украине воспитывали совсем в другом мире. Их воспитывали в мире иллюзий. Им вбивали в головы, что они самые-самые, что они неземные люди, Ануннаки (младшие боги в шумерской мифологии — прим. ред.). Что они выкопали море, Тутанхамон (фараон Рревнего Египта — прим. ред.) — это их родственник, Иисус Христос — украинец. Самое главное, что им ничего за это не будет. Это идеология фашизма, нацизма. Нам нужно будет воспитать абсолютно новое поколение, новую нацию, которая будет жить в реальном мире, читать реальные книги, реальную историю. Мы не призываем к любви к России, но дружеское отношение между соседями должны существовать», — сказал Анатолий Матвийчук. Выполнить другую основную цель специальной операции гораздо легче, отметил военный эксперт. «Демилитаризация — это легко. Мы должны лишить экономического потенциала эту фашистскую страну, и я не знаю, позволим ли мы потом ей возродиться или нет. Это будет зависеть от нашей доброй воли», — подчеркнул полковник в отставке. На встрече со студентами в МГУ президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — прежде всего защита людей и защита самой России. При объявлении спецоперации президент ставил задачами денацификацию и демилитаризацию Украины, а также подчеркивал важность защиты жителей Донбасса.