Российские военные взяли под контроль дорогу в Угледар

Вооруженные силы РФ взяли под контроль трассу, которая ведет из Покровского в Угледар. На пути к городу войска РФ занимают новые позиции, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Сейчас взята на контроль трасса из Покровского на Угледар", — сказал Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Также политик отметил, что на подступах к городу ВС РФ занимают новые позиции.
Гагин также говорил о том, что ВСУ в Угледаре пытались использовать авиацию, чтобы отбросить российские подразделения. Однако украинские бойцы потерпели неудачу.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский во время эфира на «Соловьев Live» сообщил, что российские военные вошли в Угледар и ведут бои на его окраинах, передает телеканал 360. По его словам, противник предпринимает попытки контратаковать, однако все безуспешно.
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Вооруженные силы РФ взяли под контроль трассу, которая ведет из Покровского в Угледар. На пути к городу войска РФ занимают новые позиции, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Сейчас взята на контроль трасса из Покровского на Угледар", — сказал Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Также политик отметил, что на подступах к городу ВС РФ занимают новые позиции. Гагин также говорил о том, что ВСУ в Угледаре пытались использовать авиацию, чтобы отбросить российские подразделения. Однако украинские бойцы потерпели неудачу. Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский во время эфира на «Соловьев Live» сообщил, что российские военные вошли в Угледар и ведут бои на его окраинах, передает телеканал 360. По его словам, противник предпринимает попытки контратаковать, однако все безуспешно.