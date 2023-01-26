Авиакомпания «Ямал» повысит цены на перелеты из ЯНАО в Москву и Тюмень. Скрин

Авиакомпания «Ямал» повысит цены на перелеты из ЯНАО в Москву и Тюмень. Скрин

26 января 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

С апреля вырастут цены на перелеты из Нового Уренгоя в Тюмень и Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» повысит цены на перелеты из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Москву и Тюмень. Как сообщается на сайте компании, весной цены вырастут на 2-3 тысячи рублей за перелет в одну сторону. «С апреля по август цена на перелет Новый Уренгой — Москва составит 12 000 рублей. На перелет Новый Уренгой — Тюмень — 11 000 рублей», — сообщается на сайте. В январе стоимость билета до Москвы составляла 6 000 рублей, а в феврале — 8 000 рублей. До Тюмени билет стоил 8 000 рублей. В авиакомпании агентству прокомментировали повышение цен. «Рейсы из Нового Уренгоя в Москву, Тюмень и обратно являются коммерческими. Тарифное предложение авиакомпании „Ямал“ формируется, исходя из конъюнктуры рынка, пассажиропотока и конкурентной среды. Изменение в сторону повышения стоимости билета обусловлено высоким спросом на дату вылета и ограниченным количеством мест», — сообщили агентству в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» повысил цены на билеты из Москвы в Салехард на январские праздники. Стоимость билета в одну сторону доходила до 50 000 рублей. Цены на билеты авиакомпании «Ямал» из Нового Уренгоя в Москву Сайт авиакомпании «Ямал» Цены на билеты авиакомпании «Ямал» из Нового Уренгоя в Тюмень Сайт авиакомпании «Ямал»

Авиакомпания «Ямал» повысит цены на перелеты из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Москву и Тюмень. Как сообщается на сайте компании, весной цены вырастут на 2-3 тысячи рублей за перелет в одну сторону. «С апреля по август цена на перелет Новый Уренгой — Москва составит 12 000 рублей. На перелет Новый Уренгой — Тюмень — 11 000 рублей», — сообщается на сайте. В январе стоимость билета до Москвы составляла 6 000 рублей, а в феврале — 8 000 рублей. До Тюмени билет стоил 8 000 рублей. В авиакомпании агентству прокомментировали повышение цен. «Рейсы из Нового Уренгоя в Москву, Тюмень и обратно являются коммерческими. Тарифное предложение авиакомпании „Ямал“ формируется, исходя из конъюнктуры рынка, пассажиропотока и конкурентной среды. Изменение в сторону повышения стоимости билета обусловлено высоким спросом на дату вылета и ограниченным количеством мест», — сообщили агентству в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» повысил цены на билеты из Москвы в Салехард на январские праздники. Стоимость билета в одну сторону доходила до 50 000 рублей.