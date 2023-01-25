Школьники ЯНАО соберут космический аппарат

На профильной смене «Арктикум — Космическая инженерия» школьников научат собирать космический аппарат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО на профильной смене «Арктикум — Космическая инженерия» школьников научат собирать космический аппарат и управлять им через радиосвязь. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«В течение недели разработчики космической компании „СПУТНИКС“ познакомят школьников с конструктором наноспутника „ОрбиКрафт“, вместе соберут космический аппарат, расскажут о полезных нагрузках и функциональности, покажут, как управлять внутренними системами через радиосвязь, создадут и протестируют программу управления. Также участники смены научаться работать с учебным программно-аппаратным комплексом дополненной реальности „Терра“», — говорится в сообщении.

Также в информации сказано, что с помощью комплекса дополненной реальности школьники смогут наблюдать за запущенными в космос аппаратами. Смена продлится до 29 января.

Ранее URA.RU сообщало, что делегация старшеклассников из ЯНАО отправятся в образовательную поездку. Они посетят наукоград Дубна.