25 января 2023
24 января 2023

Школьники ЯНАО соберут космический аппарат

© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж про якутских ученых. Якутск, электроника, изобретения, робототехника, инновации, робот-шпион
На профильной смене «Арктикум — Космическая инженерия» школьников научат собирать космический аппарат Фото:

В ЯНАО на профильной смене «Арктикум — Космическая инженерия» школьников научат собирать космический аппарат и управлять им через радиосвязь. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«В течение недели разработчики космической компании „СПУТНИКС“ познакомят школьников с конструктором наноспутника „ОрбиКрафт“, вместе соберут космический аппарат, расскажут о полезных нагрузках и функциональности, покажут, как управлять внутренними системами через радиосвязь, создадут и протестируют программу управления. Также участники смены научаться работать с учебным программно-аппаратным комплексом дополненной реальности „Терра“», — говорится в сообщении.

Также в информации сказано, что с помощью комплекса дополненной реальности школьники смогут наблюдать за запущенными в космос аппаратами. Смена продлится до 29 января.

Ранее URA.RU сообщало, что делегация старшеклассников из ЯНАО отправятся в образовательную поездку. Они посетят наукоград Дубна.

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В ЯНАО на профильной смене «Арктикум — Космическая инженерия» школьников научат собирать космический аппарат и управлять им через радиосвязь. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства. «В течение недели разработчики космической компании „СПУТНИКС“ познакомят школьников с конструктором наноспутника „ОрбиКрафт“, вместе соберут космический аппарат, расскажут о полезных нагрузках и функциональности, покажут, как управлять внутренними системами через радиосвязь, создадут и протестируют программу управления. Также участники смены научаться работать с учебным программно-аппаратным комплексом дополненной реальности „Терра“», — говорится в сообщении. Также в информации сказано, что с помощью комплекса дополненной реальности школьники смогут наблюдать за запущенными в космос аппаратами. Смена продлится до 29 января. Ранее URA.RU сообщало, что делегация старшеклассников из ЯНАО отправятся в образовательную поездку. Они посетят наукоград Дубна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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