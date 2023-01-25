Губернаторы ЯНАО и Омской области подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Ямала и Омской области заключили соглашение о сотрудничестве Фото: Артем Черемисов © URA.RU

Правительство Ямала и Омской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое касается сферы промышленности, строительства и развития транспортных связей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«Документ 26 января подписали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Омской области Александр Бурков. Рабочая встреча руководителей двух регионов состоялась в Омске. Стороны обсудили организацию поставок продукции омского агропромышленного комплекса в ЯНАО, сотрудничество в сфере промышленности и строительства, развитие транспортных связей», — говорится в сообщении.

Также в информации сказано, что пристальное внимание на встрече было уделено развитию транспортных путей. Для этого планируется использовать потенциал реки Иртыш. Кроме этого, на сайте регионального правительства отмечено, что главы регионов обсудили увеличение авиасообщения и пассажиропотока между Омском, Салехардом и Новым Уренгоем.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО и Омская область будут сотрудничать. Соответствующее соглашение коснется агропромышленного комплекса и сферы строительства.